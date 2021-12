O Tivoli Avenida Liberdade foi a casa da atriz durante mais de 30 anos e até ao fim da sua vida, e onde ainda se relembram os seus dias de glória e os risos com que encantou populares e eruditos, numa suite que lhe é exclusivamente dedicada.

Suite Beatriz Costa: uma viagem pela vida da artista

Com uma varanda virada para a Avenida da Liberdade e para o rio Tejo, a Suite Beatriz Costa conta com 77 m2 e convida a recordar a vida da atriz.

Suite Beatriz Costa créditos: Hotel Tivoli Avenida Liberdade

Inspirada na vida e na obra da artista, esta suite foi decorada com peças exclusivas do espólio de Beatriz Costa, que retratam a sua ligação ao cinema e ao teatro de revista e induzem a uma autêntica viagem pela história da aclamada estrela de “A Canção de Lisboa” ou de “A Aldeia da Roupa Branca”, cuja história de vida se funde indiscutivelmente com a história do hotel.

Neste espaço recria-se um cenário elegante com mobiliário e objetos de época, além de algumas das mais belas imagens emolduradas da atriz.

Suite Beatriz Costa créditos: Hotel Tivoli Avenida Liberdade

O icónico Tivoli Avenida Liberdade é hoje o anfitrião da antestreia do documentário “Beatriz Costa: A Alegria é a Minha Religião”, sobre a emblemática artista. O evento irá realizar-se no dia em que se celebra o seu aniversário, 14 de dezembro, no Salão Tivoli, a partir das 18h.