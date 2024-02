“Ir ao cinema em família não tem preço” é o mote da iniciativa lançada pelo centro comercial Nova Arcada em parceria com os Cinemas Cineplace e está a oferecer sessões de cinema infantis totalmente gratuitas.

O objetivo é simples: aproximar os mais novos da sétima arte ao mesmo tempo que pretende proporcionar a todas as famílias portuguesas momentos de diversão com os mais pequenos a custo zero.

A iniciativa, que arrancou no final de janeiro neste espaço comercial em Braga, vai realizar-se todos os meses dando a possibilidade de ver um filme novo até ao final do ano que vai ter duas exibições

O filme do mês, direccionado para crianças entre os 3 e os 12 anos, será exibido em português e contará com duas sessões matinais distintas que se irão realizar pelas 11h00.

“Trolls 3” é o nome da produção a ser exibida nos dias 24 e 25 de fevereiro, sendo que em março os mais pequenos poderão desfrutar da comédia “Wish: O poder dos desejos”.

Limitado a cinco bilhetes por família (dois adultos e três crianças), os interessados devem proceder ao levantamento das suas entradas a partir do sábado anterior junto do Balcão de Informações, localizado no Piso 0.

A programação poderá ser consultada aqui.