Em 2021, perdemos a conta a quantos textos, títulos e conversas de café alteraram um clássico da literatura de Gabriel García Márquez para falar do amor em tempos de covid.

Em 2022, porque não repescar outro clássico, o da animação infanto-juvenil Doraemon, para dizer que “a força do amor é maior do que mil cavalos”. Está à porta o dia em que se celebra aquilo que faz o mundo girar além do dinheiro: o São Valentim.

Para corações ocupados por amores perfeitos, imperfeitos ou assim-assim, ou por amizades maiores que a vida, pelo cão, o gato ou o periquito, sugerirmos vários presentes para animar o 14 de fevereiro (ou outra data qualquer, já que o amor acontece sem hora e dia marcado).

Para brindar ao amor, para aquecer e embelezar o amor, para levar o amor a jantar fora ou a ir passear ou para decorar o ninho onde tudo acontece: