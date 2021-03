O Centro Ciência Viva do Lousal, no concelho de Grândola, assinala o Dia Mundial do Sono, a 19 de março, com a partilha de um vídeo dedicado a este tema nas redes socias e na página web da Mina da Ciência. O programa "Em Casa com Paciência" terá uma edição especial, dedicada a este dia.

No vídeo, a ser partilhado, serão apresentados conceitos relacionados com o nosso organismo e a sensação de sono, os seus benefícios, a forma como a pandemia pode estar a afetar os nossos ciclos de sono e, consequentemente, o nosso descanso e a saúde mental.

Acompanhe todos os pormenores na página de Facebook do município de Grândola, onde encontra muitas outras iniciativas, como atividades comemorativas do Dia Mundial da Poesia, que se celebra a 21 de março.

Ainda sobre o tema do sono, descubra mais sobre o bruxismo, um hábito involuntário que pode ocorrer durante este estado, saiba como pode fazer uma consulta online sobre sono infantil e conheça algumas razões pelas quais os bebés acordam durante a noite.