No dia 19 de março, desligue-se de tudo e deposite toda a energia a dedicar algumas horas ao grande herói aí de casa. Arregace as mangas e ajude os miúdos a criar os presentes mais originais e criativos para o Dia do Pai.

Se ainda não sabe como comemorar, temos nove propostas de momentos únicos para viver em casa, entre pais e filhos, e mais uma, viável desde 15 de março: uma ida ao parque em família!

Prepare o pequeno-almoço

Acordar e ter o pequeno-almoço pronto é um presente fantástico para animar o pai logo pela manhã. Neste dia especial, são os miúdos que, com a ajuda da mãe, vão preparar esta refeição tão importante. Só precisam de boas ideias.

Apresente um slide com memórias

Descubra fotografias antigas do pai, registe no seu telemóvel, passe para o computador e prepare uma apresentação virtual. Escolha as mais engraçadas, ajude os miúdos a identificarem o significado daqueles momentos e contrua uma história. Na hora de apresentar, sentem-se ao sofá, conecte o computador à televisão e riam-se à gargalhada dessas memórias.

Veja um filme ou uma série

Se tiver uma plataforma de filmes como a Netflix, a Disney + ou a HBO, escolha um filme inspirador. Faça uma pesquisa sobre narrativas cinematográficas de superpais e veja com toda a família. Não esqueçam as pipocas para animar a sessão!

Faça um bolo saboroso

Mesmo que cozinhar não seja o seu forte, a intenção vai sempre valer a pena. Sugerimos uma receita simples e deliciosa de um bolo de azeite. Arregace as mangas, peça ajuda, se for preciso, e, no final, faça uma decoração original e adequada ao Dia do Pai.

Ofereça um presente único

Sem precisar de sair de casa, prepare um presente original para o pai. Disponha-se a criar com os mais pequenos o presente mais criativo e económico. Pode usar os materiais que tem em casa e surpreenda o superpai.

Sessão fotográfica em casa

Há modelos aí em casa? Então prepare-se para uma sessão fotográfica rica em momentos divertidos entre pais e filhos. Saiba como registar estes instantes e ter as melhores fotografias em família, sem sair de casa.

Jantar por videoconferência

Ainda que pais e filhos não estejam no mesmo espaço, é possível partilharem momentos juntos, numa refeição "virtual". Basta utilizar as tecnologias a seu favor - o smartphone, o computador ou o tablet - confecionar a refeição predileta do pai (não se esqueça de enviar a receita por mensagem) e combinar a hora. Divirtam-se!

Festa virtual, entre danças e histórias

Festejar o dia do super-herói aí de casa não deve ser deixado de lado mesmo em isolamento. Por isso, junte-se com os miúdos à Glam & Sweet para um evento online com duas horas de atividades criativas, danças, histórias, jogos e desafios. As atividades acontecem através da plataforma Zoom.

Escrever sentimentos numa oficina a duas mãos

A partilha de textos entre pais e filhos é tão rara quanto preciosa — e é este o desafio desta oficina. Escrever a duas mãos ajuda a reforçar laços, abrir caminhos e, quem sabe, começar projetos em conjunto, tal é a boa energia criada por este momento. Para quem não puder celebrar o Dia do Pai a 19 de março ou para os que quiserem estender as comemorações até dia 20 de março.