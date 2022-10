Experimentar as diferentes formas de escrita. Este é o desafio lançado pelo Museu das Comunicações a todas as famílias portuguesas que gostam de ocupar o seu tempo livre com programas culturais.

Sendo esta uma visita-experiência, os visitantes vão ter a oportunidade única de experimentar diversos equipamentos e objetos icónicos dos últimos 120 anos que saíram das reservas museológicas relacionados com a escrita. Se for em família, esta é uma boa oportunidade para os mais pequenos descobrirem o modo de funcionamento de cada um dos equipamentos e ainda aprenderem como se utilizava a tecnologia no passado.

Esta mostra, que irá contar com o apoio de um guia e terá a duração de 1h30m, vai realizar-se no recém-inaugurado espaço “Experimentação”, que irá abrir ao público no dia 22 de outubro pelas 15h.

Cada bilhete terá um custo de 7,5 euros e, uma vez que o número de participantes é limitado, todos os interessados deverão fazer a sua pré-inscrição por email.

É de destacar que a escrita é o primeiro de seis núcleos temáticos que serão abordados mensalmente no Museu das Comunicações, seguindo-se Correio, Telegrafia, Telefonia, Som e Imagem, e Multimédia.

