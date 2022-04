O Tivoli Carvoeiro e a Corc Yoga apresentam o seu primeiro retiro em conjunto – "The Renewal – Refresh, Revive & Recharge", que vai ter lugar de 26 a 31 de maio, no resort algarvio de 5 estrelas.

Durante seis dias, "The Renewal”, que conta apenas com 15 lugares disponíveis, vai proporcionar uma experiência única de bem-estar, especialmente desenhada para promover uma profunda cura interior, numa viagem que se pretende transformadora do corpo e da mente e personalizada às necessidades de cada pessoa.

O programa “The Renewal” inclui três aulas de yoga por dia com as reconhecidas professoras Johanna Hellinger e Gisomar Cuba, duas de manhã e uma ao final da tarde, sempre com vista para o mar e acompanhadas pelo som de taças tibetanas, gongos e outros instrumentos de altíssima qualidade para apoiar uma viagem mais profunda e plena.

Uma sessão de meditação numa caminhada ao longo da impressionante linha costeira dos Sete Vales Suspensos (considerada em 2019 como o melhor trilho para caminhadas na Europa), uma consulta com o Dr. Rui Pedro Loureiro, incluindo um tratamento de acupunctura e um teste epigenético completo. Uma masterclass facial com a marca de cosmética de luxo Natura Bissé.

Durante o retiro haverá ainda um mercado local com produtos tradicionais do Algarve e acesso aos tratamentos do Tivoli Spa com desconto especial.

Durante estes dias os participantes do retiro vão poder usufruir da localização única do Tivoli Carvoeiro, no alto da falésia e com uma vista ímpar para o oceano, e ainda das suas excelentes facilidades, entre as quais, os restaurantes com diferentes opções gastronómicas – das mais informais às mais requintadas, sempre com menus de inspiração local, o Sky Bar com um incrível pôr-do-sol e uma atmosfera vibrante, o Tivoli Spa (eleito o Melhor Resort Spa de Portugal pelos World Spa Awards 2020) e os seus tratamentos personalizados e retemperadores realizados por experientes terapeutas, e ainda as piscinas e os jardins.

Tivoli Carvoeiro Algarve Resort créditos: Tivoli Carvoeiro Algarve Resort

A curadoria do retiro “The Renewal” pela Corc Yoga tem como objetivo proporcionar à sua comunidade um momento de partilha e bem-estar em torno da prática de yoga e dos seus valores fundamentais de self-care e sustentabilidade. O produto principal da marca é o primeiro tapete de yoga do mundo em cortiça, elaborado de forma sustentável. A empresa está também comprometida em devolver 5% de cada participante no retiro para os seus parceiros de saúde mental.

Teste epigenético: o seu bem-estar ao alcance de um fio de cabelo

O teste epigenético, disponível para os participantes do retiro, consiste numa análise por bio-ressonância, realizada a partir de uma amostra de cabelo, que fornece informações sobre os níveis de nutrientes, vitaminas, minerais, aminoácidos essenciais, ácidos gordos e antioxidantes de cada indivíduo.

Através do mapeamento epigenético de última geração, este teste disponibiliza um relatório de 37 páginas com informação personalizada, definido para melhorar a saúde do paciente, adaptando o estilo de vida com uma dieta mais equilibrada e criando hábitos mais saudáveis, com o objectivo de prevenir e/ou melhorar os problemas de saúde que já existem.

Mindful Touch, um tratamento que combina cosmética com mindfulness

Natura Bissé créditos: Natura Bissé

Para além da Masterclass (incluída no programa), a luxuosa marca de beleza Natura Bissé, disponível no Tivoli Spa, tem ao dispor dos participantes um tratamento com características especiais – o Mindful Touch, um protocolo de beleza inovador que combina a cosmética mais vanguardista, com mindfulness e realidade virtual, numa conexão entre o corpo e a mente, que transporta para um profundo estado de relaxamento.

Um protocolo revolucionário através do qual a empresa consolida o seu compromisso com o mindfulness como uma ferramenta abrangente de saúde e bem-estar.

Reconhecida pelos World Spa Awards como a Melhor Marca de Spa do Mundo por quatro anos consecutivos (2018, 2019, 2020 e 2021), a Natura Bissé apresenta uma linha de cosmética exclusiva da sua coleção Diamond Well Living, “vegan friendly”, disponível para os clientes do retiro.