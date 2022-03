Um refúgio perfeito para casais e famílias em Turcifal, Torres Vedras, o hotel cinco estrelas Dolce by Wyndham CampoReal Lisboa, possui 151 quartos e suites bem equipados – incluindo os novos Family Rooms –, três restaurantes, um spa, piscina interior e um ginásio.

A pensar nas datas comemorativas de março, esta unidade hoteleira propõe refeições inesquecíveis no renovado restaurante Manjapão, com vista privilegiada para a área protegida das serras do Socorro e Archeira, para celebrar o Dia Internacional da Mulher e o Dia do Pai.

créditos: Dolce by Wyndham Camporeal Lisboa

Dia Internacional da Mulher para celebrar até final do mês

Já que um dia é muito pouco para celebrar as mulheres da nossa vida, o Dolce CampoReal estendeu a celebração para todas as sextas-feiras de março até ao fim do mês.

Desfrute do menu especial criado pelo chef Rui Fernandes para o jantar, no restaurante Manjapão. Este menu inclui Crème de ervilhas, vieiras e bacon de entrada, Filete de robalinho com risotto de espargos verdes, para o prato de peixe, e Pato confitado com batata doce, laranja e legumes assados, para o prato de carne.

Para finalizar, delicie-se com as Farófias de coco e citronela com gelado de morango. E porque as mulheres merecem o melhor, o menu possui harmonização de vinhos seleção Dolce CampoReal.

Disponível nos dias:

11 de março - Sexta-feira

18 de março - Sexta-feira

25 de março - Sexta-feira.

Dia do Pai: buffet e um miminho especial

O mês de março, no Dolce CampoReal, é o palco perfeito também para as celebrações em família. Para o sábado, 19 de março, será preparado um buffet especial com um miminho para todos os pais: oferta de uma garrafa de vinho da seleção de vinhos Dolce CampoReal, para o pai.

Reúna os entes queridos e comemore a data com um jantar especial no restaurante Manjapão.