A Recriação Histórica da Batalha do Vimeiro & Mercado Oitocentista “visa preservar o património e identidade comuns de nações outrora beligerantes e atualmente amigas, tem como pontos fortes a presença de recriadores nacionais e estrangeiros: espanhóis, franceses, ingleses, canadianos”, informa a organização da iniciativa.

O evento terá lugar junto ao Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro (CIBV), num ambiente ilustrado à época. Aí decorrerão atividades para os mais novos e famílias. No dia 15 de julho, pelas 11h00, vai ter início um passeio comentado pela aldeia do Vimeiro, com passagem pelos locais com memórias associadas a este episódio histórico, como o Monumento Comemorativo do Primeiro Centenário, a Igreja do Vimeiro, o Quartel-General de Wellington e o Hospital de Campanha. Pelo caminho, será possível observar três pinturas murais da autoria de Pierre Costa, artista local.

Às 11h30 é a vez do projeto Papão de Contos dinamizar a atividade “Ramos de Oliveira – O Soldado da Paz”, numa abordagem diferente ao tema da guerra, preparada com doses extra de ternura para os mais pequenos, contando-se a história de Ramos de Oliveira, o soldado que não gostava de guerra, o que remete para a vontade intrínseca de paz que existiria na generalidade dos combatentes.

Pelas 15h00, haverá uma atividade de mediação de leitura intitulada “Pela Paz” na qual se procura explicar por que motivo existe a guerra, como é vivida, percorrendo-se um caminho de palavras, linhas, textos e imagens que levam a um lugar onde ninguém quer estar.

Mais tarde, às 18h00, tem lugar a oficina “Armistício – Construção de Páginas de Paz”. Partindo da história da assinatura dos primeiros termos da paz no Vimeiro, os mais novos fazem um atelier em torno de palavras relacionadas com a paz.

No último dia, 16 de julho, às 11h00, decorrerá uma sessão interativa de contos com magia: “O Preço da Paz”. Nesta atividade o foco serão as histórias de cooperação e entreajuda, explicando-se quais os perigos da guerra, os caminhos que levam ao confronto e como evitá-lo.

Já à tarde, pelas 14h30, a Associação de Jogos de Simulação de Portugal desenvolve a atividade “Simulações de Táticas de Combates Napoleónicos” e a Loja Linhas de Torres dinamiza o “Workshop de Pintura de Miniaturas Napoleónicas”.

Às 16h00, é na oficina “Semear a Paz em Campos de Guerra” que a bondade e entreajuda ganham asas. A atividade a realizar incentiva todos os participantes a decorarem o seu vaso biodegradável com tintas naturais e semearem e cuidarem da paz, que, simbolicamente, estará representada por uma semente de girassol.

“Este ano o tema do evento ‘Da Guerra para a Paz’ remete-nos para a importância de educar para uma sociedade em que haja cooperação, partilha e respeito pelo outro. É com muita felicidade que recebemos aqui no nosso concelho um elevado número de recriadores portugueses e estrangeiros, sob o signo da paz, procurando dar-lhes a oportunidade de conhecerem o nosso património, potencialidades turísticas e gastronomia. Sentimos que é nosso dever preservar e divulgar este património e convidamos todos a virem visitar-nos nos dias 14,15 e 16 de julho”, explica José Tomé, vice-presidente da Câmara Municipal da Lourinhã.

Em 2023 o evento volta aos moldes tradicionais, com atividades espalhadas pelas ruas do Vimeiro e da vila da Lourinhã, que contarão com a presença dos animadores Tânia Safaneta, Dinis Binnema, Companhia Jenus e Gaiteiros da Freiria.

O evento é organizado pela Câmara Municipal da Lourinhã, em parceria com a Junta de Freguesia do Vimeiro, a Associação para a Memória da Batalha do Vimeiro (AMBV) e a Associação Napoleónica Portuguesa (ANP).