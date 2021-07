Com paisagens deslumbrantes de árvores centenárias e repletas de tradição, a Quinta de Chocapalha, situada em Alenquer e pertencente à Família Tavares da Silva, convida a explorar os vinhos, as histórias de família e toda a natureza envolvente com os novos programas de Enoturismo. Tudo isto apenas a 45 minutos de Lisboa.

O programa “Visita e prova de vinhos com a família Chocapalha” tem disponível várias experiências que incluem a visita à adega, sala de barricas e também uma prova de vinhos, com acompanhamento de um membro da família Chocapalha.

O primeiro pack de experiência “Discovering Chocapalha” contempla uma visita à adega, à sala de barricas e uma prova de três vinhos acompanhados de aperitivos.

O segundo pack “Classical Chocapalha” é composto por uma visita à adega, sala de barricas e prova de 3 vinhos, incluindo 1 topo de gama. A prova é acompanhada por charcutaria local, ideal para realçar todas as características de cada vinho.

Por último, o terceiro pack “Chocapalha Expert” que inclui uma visita à adega, sala de barricas e prova de 4 vinhos, incluindo 2 topos de gama. Esta prova também será acompanhada por charcutaria local.

Casa Provas Interior, Quinta de Chocapalha créditos: Quinta de Chocapalha

Para testar todos os sentidos, está também disponível o programa “Almoço e prova de vinhos Quinta de Chocapalha” para conhecer a história da Quinta durante uma visita à adega e sala de barricas, seguida de um almoço e prova de quatro vinhos. O almoço inclui uma entrada, prato principal, sobremesa e café ou chá.

Com uma experiência mais completa e autêntica, porque a Chocapalha é vinho, natureza, biodiversidade e história, existe ainda o programa “Passeio e prova nas vinhas de Chocapalha”, para conhecer a Quinta durante uma prova de vinhos no meio das vinhas.

Quinta de Chocapalha, vinhas créditos: Francisco Rivotti

Dedicado a todos os que querem descobrir e aprender mais sobre o ciclo das vinhas, ou para os curiosos que querem explorar a Quinta, esta experiência contempla uma visita à adega, passando pela Touriga Nacional, Castelão, Tinta Roriz, Chardonnay, Arinto e pela floresta centenária de Chocapalha. No final do passeio será feita a prova de três vinhos no meio das vinhas de Arinto.

As marcações das visitas de Enoturismo, poderão ser feitas através do website. Todos os programas requerem marcação prévia e são sempre acompanhados por um elemento da família.