Quer aumentar a sua produtividade pessoal e não sabe como? Esta masterclass vai ajudá-la

Sente que nunca tem tempo para nada e, por diversas vezes, dá por si a desejar que o dia tivesse mais de 24 horas? Se gostava de aprender a gerir melhor o seu tempo e de que forma é que o pode aproveitar para as tarefas que realmente importam, este mês o Museu das Comunicações vai realizar uma masterclass dedicada ao tema produtividade pessoal.

Nesta sessão, que vai ter a duração de duas horas e vai ficar a cargo da oradora Cristina Moura Rebelo, vai poder aprender ferramentas importantes, como aprender a identificar e eliminar padrões e comportamentos devoradores de tempo, adquirir ferramentas para tomar decisões sobre onde utilizar e como priorizar o seu tempo ou aprender ou relembrar técnicas de gestão aplicadas por executivos, como por exemplo o timeboxing.

Com lugares limitados, é de salientar que esta é a primeira de quatro sessões dedicadas ao tema eficiência e agilidade pessoal e que pode ser realizada avulso ou em sequência.

Todos os interessados em realizar esta masterclass, que vai ter lugar no dia 25 de fevereiro entre as 15h e as 17h, podem realizar a sua inscrição aqui.