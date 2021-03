Criar formas a partir de fios de algodão e ‘dar vida’ a animais, objetos e pessoas, apenas com uma agulha e linha e seguindo uma técnica tradicional japonesa, é a sugestão do Museu do Oriente com o workshop de Amigurumi, que se realiza em formato online, em duas sessões, a 10 e 24 de abril.

Enquanto aprendem sobre a construção destas figuras e a interpretação dos gráficos japoneses de base, os participantes vão ter a oportunidade de criar uma boneca de inspiração japonesa. Para tal receberão, antecipadamente nas suas casas, um kit “amigomira” composto por seis novelos de 25 gramas de fio 100% algodão, em seis cores diferentes. Adicionalmente, apenas necessitam de uma agulha de croché.

As sessões são orientadas por Filipa Carneiro, mais conhecida por “Nionoi”, nome do seu blog. Vive em Lisboa e é professora e designer de tricot e croché desde 2012. Partilha semanalmente vídeos de técnicas de croché e tricot no seu canal de Youtube, que já conta mais de 20 mil subscritores.

E não é só nesta plataforma que adora ensinar: com os seus esquemas e nas aulas, Filipa Carneiro tanta capacitar as alunas com a confiança suficiente para progredirem nas suas técnicas e transformar todas as suas ideias em peças reais.

O workshop de Amigurumi realiza-se online, transmitido em tempo real através da plataforma Zoom. Inscrições disponíveis em museudooriente.pt.