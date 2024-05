A iniciativa, desenvolvida pelo ateliê criativo OCUBO, responsável por espetáculos imersivos como “Spiritus”, na Igreja dos Clérigos, ou “Lisbon Under Stars”, nas Ruínas do Carmo, teve como ponto de partida os 118 anos de história do clube leonino, colhendo inspiração na força e na garra que estão na sua génese. O leão, símbolo maior do Sporting desde 1907, assumiu um papel de destaque, com recurso a leões virtuais realistas de grande formato, desenvolvidos através de Inteligência Artificial. O espetáculo foi ainda complementado com uma vertiginosa interpretação de dança aérea vertical ao longo dos cerca de 40 metros de altura do monumento.

De acordo com Nuno Maya, Diretor Criativo do ateliê OCUBO, “os eventos desportivos, como esta celebração da qual tivemos o privilégio de fazer parte, constituem um campo muito fértil de inovação no domínio artístico. A união entre a arte e a tecnologia, potenciada por ferramentas emergentes como a Inteligência Artificial, tem-nos permitido criar experiências verdadeiramente originais e de grande impacto sensorial nesta área em particular”.

O responsável explica ainda que “no caso concreto da celebração da vitória do Sporting, procurámos assinalar esta grande conquista a partir de novas perspetivas, envolvendo o público numa homenagem criativa que se estende a todos aqueles que apoiam o clube e que sustentam as vitórias que ainda estão por vir”.

O ateliê OCUBO tem vindo a desenvolver múltiplas experiências artísticas no plano desportivo, que desafiam a perceção e os sentidos. De entre os diversos espetáculos implementados no plano nacional e internacional destacam-se, por exemplo, as cerimónias de abertura e de encerramento do Fórmula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2023, na Arábia Saudita, ou a participação na cerimónia de inauguração de estádio Al Janoub para o Qatar FIFA World Cup 2022 ou a participação na abertura da Fórmula 1 Qatar Grand Prix 2023.

Fundado em 2004, o estúdio português dedica-se ao video mapping, experiências interativas e espetáculos imersivos em todo o mundo. As suas instalações artísticas e espetáculos contribuíram para festivais de luz internacionais e foram exibidos em monumentos que fazem parte do Património Mundial da UNESCO, assim como noutros locais públicos, em mais de 35 países, da Europa, América e Médio Oriente.