O Algarve é sempre uma boa opção para passar o fim de ano e os aldeamentos Pedras d’el Rei e Pedras da Rainha, em Tavira, convidam a que os planos para celebrar esta noite se mantenham, com tranquilidade e conforto.

Os festejos de réveillon podem acontecer nos aldeamentos Pedras d’el Rei e Pedras da Rainha, entre amigos e familiares mais próximos, num ambiente mais privado, em Villas ou Apartamentos com todas as condições para receber a alegria desta noite.

Com uma localização privilegiada, os aldeamentos Pedras D’el Rei e Pedras da Rainha, em Tavira, ambos situados em pleno coração do Parque Natural da Ria Formosa, prepararam pacotes de estadia especiais entre os dias 29 de dezembro e 9 de janeiro, para terminar o ano junto da melhor companhia, seja em família, casal ou amigos e acima de tudo conectado com a natureza e num ambiente seguro.

Pedras del Rei e Pedras da Rainha

Numa estadia mínima de 3 noites oferece 10% de desconto, e para estadias mínimas de 5 noites 20% de desconto. Esta oferta é aplicável a todas as tipologias inseridas no aldeamento, desde estúdios para 2 pessoas, a apartamentos ou Villas que acolhem até 8 pessoas. Por exemplo, a opção que contempla uma estadia de 3 noites está disponível a partir de 198€ para duas pessoas.

Os Aldeamentos Pedras d’el Rei e Pedras da Rainha convidam a que se mantenham os festejos de 2021 com toda a alegria merecida, num ambiente com tranquilidade e privacidade, para além de ser possível de no primeiro dia do ano caminhar pelos extensos areais das praias da região e renovar, verdadeiramente, energias.