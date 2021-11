Com o objetivo de dar palco e voz aos empreendedores portugueses e com o mote “Neste Natal, compre local”, o BOU Market incentiva a compras natalícias no mercado português, num espaço online que conta com mais de 570 marcas portuguesas, em diversas secções e com mais de seis mil produtos.

O mercado reúne produtos feitos à mão, desde cabazes de Natal com queijos, marmelada e bolachas, a packs personalizados, que incluem prendas tanto para os mais novos como para mais velhos. Para os mais indecisos, também há a opção dos cartões presente, que dão a possibilidade do presenteado escolher de entre os milhares de produtos das categorias de gourmet, lar doce lar, moda, bijuteria e joias, criança e gifts.

Segundo Rita Bastos, fundadora deste mercado online de lojas portuguesas, “o Natal é sempre uma época mágica e, por isso, fazia todo o sentido para o BOU Market contribuir para esse sentimento. Nesse sentido, decidimos criar o ‘BOUlden Ticket’, um voucher no valor de 100 euros que qualquer pessoa está habilitada a ganhar, basta comprar qualquer produto de qualquer loja do BOU Market durante o mês de dezembro”. Acresce que o "BOUlden Ticket" será oferecido a cinco pessoas aleatoriamente.