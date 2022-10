Situado na Baixa da Invicta, The Editory Artist Porto (Rua da Firmeza, n.º 49) permite a cada hóspede participar no plano de formação dos alunos da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto (EHPT).

O hotel com 17 quartos, localiza-se no espaço outrora ocupado, no século XIX, pela Real e Imperial Chapelaria a Vapor, imóvel que deu lugar, em 1927, à Escola Artística Soares dos Reis, referência no mundo das artes e na memória coletiva e afetiva da cidade. Em 2014, o espaço é transformado em hotel, em articulação com a EHTP.

O único hotel-escola no norte do país permite a cada hóspede, em parceria com os alunos da instituição, participar na sua caminhada académica, fruindo de espaços, seja no restaurante A Escola by The Artist onde diariamente o chef Hugo Dias apresenta os seus pratos, seja no serviço de bar ou no room service.