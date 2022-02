Uma selva de sinfonias

Casa da Música | Porto | 6 fev.: 10.30h, 11.45h, 15h

A Casa da Música apresenta uma oficina que casa os sentidos com as melodias. Texturas musicais e paisagens sonoras dão origem a uma verdadeira sinfonia da selva, cheia de peripécias. Está convidado a conhecer sons, bichos e muito mais, pensados tanto para miúdos, como graúdos.

Entre babuchas e mulheres

Museu do Calçado | São João da Madeira | 5, 6 fev.: 10h - 12.30h, 14h - 17.30h

A figura feminina é a grande protagonista da exposição “Babuchas e as Mulheres”, dinamizada pelo Museu do Calçado. Os artefactos da exposição falam do dia a dia da mulher árabe, do seu papel na sociedade atual e dos seus costumes. A mulher oriental e ocidental encontram-se e entram em oposição, dialogando sobre o que significa ser mulher.

Museu do Calçado / Divulgação

O que é o amor?

Biblioteca Municipal Dr. António Cartaxo da Fonseca | Tomar | 5 fev.: 11h - 12h

Com a aproximação do Dia dos Namorados, a Biblioteca Municipal de Tomar prepara uma hora do conto cheia de amor. Entre páginas de livros, o objetivo está em responder a uma questão que sempre intrigou diversos pensadores: mas, afinal, o que é o amor? A sessão é ainda acompanhada por um atelier de expressão plástica, a realizar na página de Facebook da biblioteca.

O Lamento da Vereda

Cinemateca Júnior | Lisboa | 5 fev.: 15h

Este sábado, passe pela Cinemateca Júnior e desfrute de “O Lamento da Vereda” do realizador indiano Satyajit Ray. Apu nunca teve uma vida luxuosa. A sua infância numa aldeia remota de Bengala foi marcada não só pela liberdade e aventura, mas também pela pobreza. Até ao dia em que o pai, aspirante a poeta e dramaturgo, parte rumo à cidade em busca de uma vida melhor para a família.

Cinemateca Júnior / Divulgação

Diário de Pilar na Grécia

Teatro Independente de Oeiras | Oeiras | 5, 6 fev.: 15h.30h

Até 27 de março, o Teatro Independente de Oeiras recebe a peça de sucesso “Diário de Pilar na Grécia”. Pilar é uma menina muito inteligente, que mora com a sua irmã e o avô Pedro. Depois do avô desaparecer numa viagem à Grécia, Pilar embarca numa jornada mágica à sua procura, acompanhada pelo amigo Breno e o seu gato Samba.