Por aí, em teletrabalho. A tranquilidade das Casas da Barrosinha

Trabalhar rodeado pela natureza, a ouvir o som dos pássaros e a desfrutar da paisagem rural. A proposta é visitar as Casas da Barrosinha, que ficam dentro da herdade com o mesmo nome, a apenas dois quilómetros do centro histórico de Alcácer do Sal e a pouco mais de uma hora de Lisboa.

Este pretende ser um refúgio em pleno Alentejo e que combina o conforto das instalações com a ligação ao wi-fi, essencial sobretudo nos dias de hoje, em que o teletrabalho é uma realidade que parece ter vindo para ficar.

O atual contexto exige níveis de segurança e as Casas da Barrosinha têm selo Clean & Safe, com todas as condições que as unidades hoteleiras disponibilizam para poder continuar a trabalhar ou estudar remotamente.

créditos: Divulgação

As Casas da Barrosinha dividem-se em seis unidades de alojamento — T1 e T2, com um ou dois quartos — em self catering. Com capacidade entre duas a quatro pessoas, estão disponíveis para reserva a partir de 85€ por noite. O espaço tem ainda sala de estar, kitchenette, terraço privado e wi-fi gratuito para continuar conectado ao mundo exterior. Encontram-se totalmente equipadas e mobiladas, com uma decoração atual, com influências rústicas de linhas simples e confortáveis.

Numa combinação perfeita com a natureza, estas casas típicas foram pensadas para famílias ou casais, dispondo de um conjunto completo de infraestruturas que permitem desfrutar daquilo que o Alentejo possui de melhor: espaço, tempo e ar puro.

Reservas para o verão já estão disponíveis

Para o período de verão, a Herdade da Barrosinha já se encontra a receber reservas, não só para as Casas mas também para o Hotel que nessa altura já estará em pleno funcionamento.

créditos: Divulgação

As reservas de quartos estão a partir de tarifas de 98€ por noite, com pequeno-almoço incluído, mediante disponibilidade.

No caso das reservas para as Casas da Barrosinha, estas estão disponíveis por períodos mínimos de sete dias de estadia, na época entre junho e setembro.