Pó, o inimigo silencioso que a Dyson quer combater

Pó. Esse transtorno que nos faz limpar a casa vezes sem conta e que se multiplica sem percebermos muito bem como. Mas aquilo que parece ser um mal necessário muda completamente de perspetiva quando temos a oportunidade de fazer uma visita à sede da Dyson e perceber de que forma aquele grupo de engenheiros trabalha nos equipamentos que apresenta, ao mesmo tempo que estuda o pó. Com a possibilidade de ver ácaros no microscópio também - o que nos coloca uma série de coisas em perspectiva e quase nos deixa à beira de um ataque de nervos.

Quando pensamos em Dyson a associação natural é a aspiradores, apesar de a empresa ter ainda outro tipo de aparelhos como os purificadores e produtos de hair care e beleza como os famosos Supersonic (secador) e Airwrap (modelador), do qual já falámos aqui, e que não recorrem a calor extremo, fruto de uma tecnologia específica da Dyson.

Além disso a empresa lançou também recentemente os Dyson Zone, uns auscultadores que além do cancelamento de ruído, também têm um dispositivo que se ajusta ao nosso nariz e que purifica o ar.

Mas focando novamente no mundo dos aspiradores, ou não fosse também por isso que James Dyson ficou conhecido (entre outras inovações, ele foi o criador do primeiro modelo de aspirador sem saco em 1993), quando percebemos melhor o pó, aquilo que encontramos é um inimigo silencioso que está mesmo ali para nos prejudicar no dia a dia.

“Duas em cada três pessoas não sabem que os vírus estão no pó. E que também podemos encontrar bactérias. O pó é muito mais complexo do que achamos”, explica-nos Stuart Thompson, engenheiro da área de aspiradores, numa visita à sede da Dyson, em Malmesbury, Reino Unido.

“Quanto melhor percebermos o pó, melhor conseguiremos fazer com que ele seja removido das nossas casas”, acrescenta a engenheira Lizzie Dyson, numa das apresentações feita aos jornalistas.

Antes de lançar qualquer produto, o mesmo é testado nas instalações da Dyson, o que de acordo com os engenheiros permite fazer as alterações necessárias muito rapidamente. créditos: Divulgação

Prova desse esforço é o lançamento anual do Global Dust Study, promovido pela empresa, e que no ano de 2023 contou com perto de 34 mil inquiridos de 39 países. De acordo com o estudo, 60% das pessoas admitem agora que só limpam quando veem pó ou sujidade visível, um número que aumentou 20% em relação ao ano anterior, o que nos indica aqui uma mudança de hábitos no pós-pandemia.

Se forcarmos em Portugal, o número desde para 37% de pessoas que admitiram que só se sentem motivadas a limpar quando detetam sujidade ou pó visíveis no chão, o que ainda assim é um número alto. O estudo indica ainda que três em cada 10 portugueses confessa não limpar regularmente debaixo da cama, atrás das loiças da casa de banho ou a cama do seu animal de estimação. Menos de metade dos inquiridos a nível nacional (41%) afirmaram ter conhecimento de que o pólen pode residir no nosso pó. E apenas 21% sabiam da possível presença de ácaros.

“É verdade que aspirar é uma tarefa, mas é algo que também pode melhorar o espaço em que vivemos. Assim uma das nossas propostas é purificar o ar ao mesmo tempo que estamos a aspirar”, explica-nos Stuart Thompson.

A esse objetivo juntou-se outra questão: como limpar superfícies duras e lisas e carpetes com o mesmo aparelho? Foi desta forma que os engenheiros da Dyson começaram a desenvolver os seus mais recentes aspiradores como a série V15, lançada em março de 2021, ou o mais recente Gen5detect, considerado até agora, o aspirador sem fios mais potente de sempre e com um PVP de 999€.

O Gen5detect é um dos mais recentes lançamentos da marca no segmento aspiradores. créditos: Divulgação

De acordo com os seus estudos, os engenheiros da Dyson estimam que uma pessoa passe 25 minutos a aspirar a casa, o que multiplicando essa ação em três vezes por semana, chegamos a cerca de 65 horas de aspiração por ano. E se conseguirmos que essa aspiração seja mais eficaz melhor. Uma coisa é garantida: é um trabalho que nunca acaba. Ou vai acabar.

Na visita à Dyson ouvimos falar em microns, medidas tão pequenas que servem de guia para conseguirem que os produtos que desenvolvem sejam mesmo eficazes naquilo a que se propõem. Assim como do filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air), assim denominado pelo departamento de energia dos Estados Unidos, um tipo de filtro super eficaz que teoricamente remove 99,97% de elementos poluentes, entre eles pó, pólen, mofo, bactérias, com um tamanho de 0,3 microns.

Durante a visita ao laboratório, tivemos a oportunidade de ver in loco um conjunto de ácaros, através de um microscópio. créditos: Divulgação

A par dos aspiradores, os purificadores de ar são outra grande aposta da marca. Mas como convencer os consumidores em geral que adquirir um purificador é um bom investimento a longo prazo? “A próxima grande preocupação vai ser a qualidade do ar em ambiente anterior”, assegura-nos Ian Brough, do departamento de purificadores. Esta afirmação vem na sequência do estudo que realizaram (a Dyson tem parcerias com universidades) que revela que passamos 90% do nosso tempo em ambientes fechados.

“Há dois problemas chave-aqui. Por um lado, as pessoas não têm noção de quão mal é a qualidade do ar que respiramos e não vêm isso como um problema que tem de ser resolvido”, continua Ian Brough. O engenheiro faz a nota de que as pessoas se preocupam cada vez mais com a qualidade do ar exterior, mas que negligenciam a qualidade do ar interior. De acordo com o trabalho que foram fazendo, a equipa concluiu que muitas vezes a qualidade do ar destes ambientes é pior por todos os fatores externos que levamos para dentro de casa que ficam a “cozinhar” dentro de paredes, sem nenhum tipo de filtro.

Sala de demonstração onde é possível ver o purificador Big+Quiet Formaldeído. créditos: Daniela Costa

“Por outro lado, a maioria dos purificadores presentes no mercado não funciona em condições e estão apenas a passar ar poluído de um lado para o outro”, conclui Ian Brough, o que na sua opinião dificulta a aprendizagem e o tomar de consciência das pessoas em geral para a utilidade deste tipo de produtos. “Um purificador de ar é bom se conseguir detetar poluição para poder atuar”, diz-nos ainda o engenheiro da Dyson.

Questionamos Ian: se tivesse de enumerar três razões para levar alguém a investir num purificador, que argumentos considera mais relevantes? Para o engenheiro é importante que as pessoas percebam o impacto que um purificador pode ter no quotidiano de uma pessoa e no seu lifestyle e de que forma pode melhorar a sua qualidade de vida – incluindo, por exemplo, a qualidade do sono -, ser um produto inteligente que consiga identificar a poluição e que atue, e que nos transmita uma sensação de limpeza e ar puro.

O purificador de ar Big+Quiet Formaldeído (PVP 999€) e o aspirador robot em exposição. créditos: Daniela Costa

Um dos lançamentos que promete fazer furor em 2024 é o upgrade do aspirador robot da marca, que já foi lançado na Austrália.

Uma das premissas que James Dyson passou à sua equipa de engenheiros em relação a este produto em particular é que não se deviam esquecer que iam desenvolver um aspirador e não um robot que aspira. “Um aspirador robot tem de ser bom a aspirar. Isso é o básico e aquilo em que acreditamos”, assegura-nos Stuart Thompon, ideia corroborada pelos engenheiros do departamento de robótica que tivemos oportunidade de conhecer.

A título de curiosidade, a sede da Dyson tem a sua própria formação em forma de curso superior. O programa de estudos está aberto a poucos estudantes anualmente, mas de acordo com quem o experimentou, parece ser uma oportunidade de uma vida. Quem nos assegura isso é Alex Taylor, estudante de 21 anos do DIET (Dyson Institute of Engineering and Technology), que seguiu os passos da irmã e que se mostra entusiasmada em partilhar a sua experiência. Os alunos têm todas as despesas pagas e direito a alojamento.

Mais uma vez, a marca quer destacar-se das demais do mercado e isso nota-se pela evolução do próprio produto. O primeiro lançamento aconteceu em 2004, mas a sua atualização só aconteceu em 2015. A prova de que esta tecnologia tem muito que se lhe diga e o próximo lançamento pretende uma vez mais distinguir-se das demais no mercado.

Até porque seguindo as palavras do próprio James Dyson percebemos o que faz dele um visionário. “Se fizermos tudo como os outros fizerem seremos apenas mais uns. Por isso é que comecei a fazer todas as coisas mal e aquilo que não era suposto”.

O SAPO Lifestyle visitou a Dyson a convite da marca.