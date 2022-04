O programa de Páscoa do Tróia Design Hotel prevê duas noites de alojamento em Deluxe Room com pequeno-almoço incluído para duas pessoas, VIP no quarto à chegada e possibilidade de late check-out mediante disponibilidade.

A experiência completa-se com a oferta do buffet almoço de Páscoa a 17 de abril e será ainda organizada a aventura “Missão caça aos ovos” para as crianças no domingo de manhã.

As reservas para o programa de Páscoa do Tróia Design Hotel, disponível desde 236 euros a noite para família de dois adultos e criança até aos dois anos de idade, podem ser feitas através do site, do e-mail reservas@troiadesignhotel.com ou do telefone 265 498 007.

É possível ainda optar por um pacote de três noites, com preços a partir de 213 euros por noite, em Quarto Deluxe Duplo, com pequeno-almoço incluído.