O Palácio do Governador, em Lisboa, mesmo de frente para a Torre de Belém, acaba de reabrir, pronto a receber turistas e visitantes locais. Para a temporada de verão de 2021 este hotel de charme destaca o acesso para usufruir de um dia inteiro de piscina, mesmo que não fique hospedado na unidade, ou a opção de piscina e SPA.

Durante o verão o recém-reaberto NAU Palácio do Governador abre o acesso à piscina para usufruto de um dia inteiro, entre as 10:00 e as 19:00 horas, por um valor de 75€ por pessoa, 30€ dos quais podem ser convertidos em voucher para consumo no Occasus Bar nesse mesmo dia.

Outra opção disponível é o acesso à piscina exterior e ao Felicitás SPA Governador, por um valor de 60€ por pessoa, com oferta de voucher de 20% desconto num tratamento à escolha, mediante disponibilidade e reserva.

O acesso à piscina exterior e ao SPA está sujeito a disponibilidade e marcação, sendo que o período máximo de relaxamento no SPA é de 2 horas. No SPA poderá desfrutar de piscina interior, sauna, banho turco, duche Vichy, banho escocês e do duche tempestade das caraíbas.

O SPA contemporâneo do NAU Palácio do Governador, de 1.200 m2, está associado às antigas tradições termais das culturas mediterrânicas, preservando a história ali vivida nos muros romanos dos séc. I a V que se encontram à vista, integrados na arquitetura do espaço, que inclui também uma piscina interior aquecida de 25 metros com jatos dinâmicos e cromoterapia, sauna, banho turco, 3 salas de massagens e tratamentos e ginásio, promovendo momentos de relaxamento e puro prazer.

Palácio Governador Spa

No exterior, duas piscinas, uma para adultos e outra para crianças, reforçam a oferta de lazer para hóspedes e visitantes, que tornam ainda mais singular e exclusiva esta unidade lisboeta. Também os jardins com espelho de água oferecem um ambiente sereno e idílico em plena cidade, contribuindo para uma experiência mais enriquecida.

Hotel remonta à época do grandioso Império Romano

Localizado numa das zonas mais bonitas e carismáticas da capital portuguesa, próximo do Tejo e paredes meias com alguns dos mais icónicos monumentos históricos nacionais, como a Torre de Belém, o NAU Palácio do Governador é por si só um edifício de natural interesse histórico.

Com uma história ímpar que remonta à época do grandioso Império Romano, altura em que o edifício albergava uma fábrica de molho de peixe (“garum”), e também à Era dos Descobrimentos, tendo sido residência oficial do Governador da Torre de Belém, o NAU Palácio do Governador oferece 60 quartos, todos eles diferentes, onde se destacam a Suite da Princesa, a Suite do Governador e a Suite do Infante, que com os seus elementos históricos e grandes dimensões as tornam casos únicos na hotelaria nacional.

O NAU Palácio do Governador oferece ainda as tipologias Quarto Deluxe, Club Room, Mansarda, Júnior Suite e Studio Suite, que vão variando em beleza com tetos de madeira e lambris de azulejos originais do séc. XVII.

A gastronomia é um dos pontos fortes desta unidade, que tem no restaurante Ânfora a sua joia da coroa. Com capacidade para 60 pessoas no interior e 40 pessoas no terraço, a que acresce uma sala de jantar privada com capacidade para 15 pessoas, no restaurante prova-se cozinha de autor confecionada sob a mestria da Chefe Vera Silva.