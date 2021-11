Não raro, ouvimos a expressão, “o tempo é aquilo que dele fazemos”. Na realidade, sabemos como alguns minutos de tédio parecem esticar-se ao infinito, ao passo que os mesmos minutos, convertidos em diversão, correm rápido nos ponteiros do relógio. Podemos, neste caso, dizer que o “tempo voa” e, nós, voamos com ele. Quem já dedicou as suas horas a jogos de mesa, ou seja, muitos entre nós, sabe como um simples tabuleiro nos abre mundos mágicos e infinitas possibilidades. O que dizer, então, de um jogo que há 30 anos se reinventa, capaz de reunir diferentes gerações?

Em 2021, o Party & Co., jogo multi-quiz, soma 30 aniversários. Motivo para dar a este trintão, já de si de boa aparência, uma renovação de conteúdos, torná-lo ainda mais culto, divertido, sem que perca o seu quê de mistério e de talento.

Se há segredo para a longevidade, no caso do Party & Co., tantas temporadas em campo explicam-se em poucas palavras: super-divertido, com ele esquecemos os dissabores do dia a dia, convida-nos à partilha com a família e amigos e traz para o convívio jogadores de todas as idades.

De resto, o Party & Co. chega-nos às mãos com as tradicionais cinco temáticas, num jogo multi-quiz. Difícil é evitar gargalhadas e surpresas quando sobre o tabuleiro temos 400 cartões e dois mil desafios. E há os para todos os gostos.

Cinco temáticas, milhares de horas de diversão

Cai-nos em sorte a temática “Um, Dois, Três” e sabemos que temos de coincidir, em voz alta e com outro membro da equipa, na resposta ao nome de uma marca, personagens reais ou de ficção e gastronomia.

Ações, filmes, séries, canções, expressões, entre outros temas, podem calhar-nos em sorte em “Mímica e Sons”. Um jogador da equipa deve conseguir que os seus companheiros adivinhem o que indica a carta, através, claro está, de mímica.

Se o destino do jogo nos leva para “A Pergunta”, então há que chamar a jogo a nossa cultura geral. Atenção, nem tudo é o que parece, o jogo traz rasteiras.

Sem gestos, sons, conversa ou escrita, o desafio colocado pela temática “Desenhar” obriga-nos a sugerir ao nosso par, ou à equipa, os objetos, seres vivos, lugares, personagens reais ou de ficção indicados na carta. Difícil é não acabar esta prova em grande alarido.

Há que não esquecer que em “Palavras Proibidas”, a quinta temática, um ou vários jogadores devem adivinhar o nome das figuras históricas, pessoas famosas, lugares e conceitos indicados na carta. Mas, atenção, há quatro palavras-chave vedadas. Dizê-las significa perder.

No princípio está o tabuleiro

No tabuleiro “piscam-nos o olho” dezenas de casas distribuídas pelas cinco temáticas. Ponto de partida para toda as aventuras e desventuras.

Formadas as equipas – atenção, há também que chamar a jogo os mais novos – cada uma escolhe um peão (tem a forma de um gramofone) e recebe tantas fichas como o número de temáticas, cinco, de diferentes cores. Entra o dado em ação, com os peões a movimentarem-se a partir do centro do tabuleiro, representado pelo logo Party & Co.

O jogo avança com o movimento dos peões, ditando a sorte se estes caem numa casa das cinco temáticas. Assim sendo, a equipa em questão realiza a prova indicada. Se o fizer corretamente, recebe uma ficha e continua a jogar. Se errar, passa a vez a outra equipa.

Somadas as cinco fichas de diferentes cores, a equipa coloca o seu peão no centro do tabuleiro. É chegado o momento de cantar vitória. Mas, há que ter calma, ainda falta superar uma etapa: as outras equipas tiram a carta seguinte do baralho e, acordando entre si, elegem o tema para a prova final. Será vencedora a equipa que realiza a prova corretamente. Caso contrário, terá de aguardar no centro do tabuleiro pela sua vez, voltando a tentar a sua sorte.

Regras claras e simples, um dos trunfos para há 30 anos o Party & Co. arrebitar encontros familiares e entre amigos.