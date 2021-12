O Onyria Quinta da Marinha Hotel tem propostas para as festividades de dezembro que já se avistam no calendário. A noite de 31, a mais esperada do ano, será celebrada no hotel de diferentes formas, com opções para todos os gostos.

No Onyria Quinta da Marinha Hotel a proposta para a passagem de ano é de jantar e alojamento. O programa de festas inclui cocktail, jantar com bebidas incluídas, espumante e fogo de artifício à meia-noite, incluindo ainda ceia e bar aberto. Mas também há animação: Francisco Rebelo de Andrade ficará a cargo da música ao vivo.

O pacote inclui, ainda, brunch no dia seguinte para recuperar as energias da noite longa e check-out tardio (às 14h). Há pacotes disponíveis que começam nos 280€ por pessoa por noite (quarto duplo) e desconto de 10% para reservas antecipadas de mais de seis adultos.

Já para um programa verdadeiramente exclusivo, o Onyria tem outra sugestão. Uma noite passada na signature suite com um serviço único e personalizado. Tanto o cocktail como o jantar e o champanhe (com vista para o fogo de artifício) assim como a ceia, tudo será servido no espaço da suite - e ainda está contemplado bar aberto e oportunidade de assistir ao concerto que estará a decorrer no espaço comum do hotel.

O programa inclui, ainda, brunch de dia 1 de janeiro e também late check-out (até às 14h). Os pacotes disponíveis começam nos 560€ por pessoa por noite e há desconto de 5% para reservas antecipadas (até 13 de dezembro).