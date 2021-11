Todos os anos circulam milhares de cartas em todo o mundo endereçadas ao Pai Natal, mensagens escritas em várias línguas, com diversas decorações que primam pela originalidade.

Nesta época natalícia, no Museu das Comunicações, proporciona-se aos mais pequenos a experiência de escrever uma carta ao Pai Natal, colocá-la no marco do correio, para mais tarde receber uma resposta do próprio.

A atividade começa com uma breve visita à exposição permanente “Vencer a Distância”, onde o guia do museu irá apresentar a história dos correios e dar algumas dicas às crianças para terem ideias para as suas cartas. E depois, mãos à obra.

A oficina inclui a disponibilização de lápis de cor, canetas, fios, recortes, lápis de cera, selos, entre outros materiais essenciais para produzir as cartas.

No final, os participantes colocam a carta no marco do correio. Esta seguirá o percurso normal de todas as cartas, será recebida e, muito importante, respondida.

A Oficina decorre a 4 de dezembro e dirige-se a famílias com crianças a partir dos 6 anos. As inscrições devem ser feitas através do email museu@fpc.pt.