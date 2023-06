O junho é um mês especial para as crianças: as aulas estão a chegar ao fim e os dias maiores preparam as férias. Por isso, “além do Dia da Criança, a partir de dia 5 e até o final do mês, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), entre as 17h00 e as 19h00, por cada bilhete de adulto comprado em oceanario.pt, um bilhete dos três aos 12 anos será oferecido”, informa o Oceanário de Lisboa.

Reconhecido três vezes como "o melhor aquário do mundo" pelo Tripadvisor's Travellers' Choice, o Oceanário de Lisboa é um aquário público com quase 500 espécies marinhas que o habitam.

O Oceanário desenvolve atividades educativas, colabora em projetos de investigação científica e de conservação da biodiversidade marinha que promovem o desenvolvimento sustentável do oceano.