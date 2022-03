O mercado com as mais recentes tendências em moda, acessórios e decoração está de volta ao Alameda Shop & Spot, nos dois primeiros fins de semana de abril.

Entre sexta-feira e domingo, dias 1 e 3 de abril e no fim-de-semana da Páscoa, de 8 a 10 de abril, o Alameda Market, o mercado de marcas portuguesas, promete revolucionar os fins de semana da cidade do Porto.

Ideal para um plano de fim de semana, seja com a família ou amigos, quem passar pela Praça Central do Alameda Shop & Spot, localizada no piso 1, vai poder ficar a conhecer as novidades no vestuário, artigos infantis, acessórios e bijutaria, ou até artigos de cerâmica. Pode ser a oportunidade perfeita para arranjar um presente para a Páscoa ou, simplesmente, uma pequena recordação do mercado.

O horário de funcionamento é entre as 11h da manhã e às 22h e, a cada semana, são recebidas marcas novas que pretendem dar a conhecer o seu trabalho a todos os que visitarem o centro comercial.

No primeiro fim de semana o Mercado irá contar com marcas como Dressing Outlet, Bubblepicks, Coisas de Cor e a Pokole Store, com as mais recentes novidades da área da moda, a Maria Carrossel, uma marca de puericultura com artigos exclusivos para crianças, a Ikas Babikas, uma marca de bonecas infantis, a Twenty Nine Design, com a sua mais recente coleção em acessórios e bijutaria, e ainda a Partner in Cream, uma marca de cosmética vegan e cruelty-free.

Já para o segundo fim de semana, de 8 a 10 de abril, as marcas a marcar presença são diferentes. A Dressing Outlet continua para mostrar mais uma seleção nova de peças, já a Crivart é uma das novidades, trazendo até ao Alameda Shop & Spot produtos tradicionais portugueses.

A Ai ai Matilde chega com as novidades em acessórios, assim como a Wish Jewelry. A Oito Atelier é outra das novidades do mercado, com as suas peças em cerâmica. Já a Doce Segredo vem dar um pouco mais de sabor ao mercado, com os seus doces caseiros. Já no ramo da decoração, contamos com a KUXIN, uma marca de almofadas.

As mais recentes novidades do mercado podem ser acompanhadas através da página de instagram do Alameda Shop & Spot e do site oficial do centro comercial.