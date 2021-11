Desde sempre preocupada com questões atuais da sociedade, a AMBAR - marca 100% portuguesa de material escolar e de escritório desde 1939 – acaba de dar um passo em frente, aliando-se à célebre artista plástica Clara Não, na luta por “um novo ciclo do papel em que tudo se transforma”.

Elevando ao expoente máximo o lema “juntos criamos novas sensações e esperanças num papel que preza o ambiente e protege as gerações futuras”, a marca e artista juntam-se na criação de um notebook e um tote bag com uma mensagem de força e determinação a todas as mulheres.

A colaboração entre a AMBAR e a Clara Não está integrada no Projeto Coolart, do qual já tinham feito parte outros artistas portugueses icónicos, tais como, Pedro Verde e Margo.

Nesta terceira edição, falar de tabus sem medo, mostrar às pessoas que não são impertinentes nem “esquisitas” por pensarem de determinada forma, que não têm de fazer fretes sociais ou que devem dizer “não” sempre que a resposta honesta seja “não” - tópicos que Clara Não perpetua diariamente no seu “traço singelo, mas forte, com um aspeto fofinho, que lhe permite dizer coisas mais importantes, captando a atenção de pessoas” - estão agora materializados, num notebook e tote bag com muito significado.

créditos: ambar x Clara Não

A somar à mensagem verdadeiramente inclusiva, que se destina a todas as mulheres, várias são as características que merecem especial destaque neste notebook.

A capa, feita a partir de papel de algodão e resíduos orgânicos de plantas que faz deste notebook um caderno reciclável e biodegradável, o seu interior liso em papel shiro tree feito através de fibra de bambu, o gráfico exclusivo e inspirador de uma artista querida por todos e a manga de papel de algodão feita a partir de resíduos têxteis.

O tote bag é feito com algodão e poliéster reciclado, representando o que mais é valorizado pela AMBAR: a proteção do nosso planeta. Tudo isto também reforça o seu verdadeiro compromisso com a sustentabilidade.

Os grandes feitos começam sempre com um rascunho num papel e este notebook promete ser um autêntico porta-voz de todos aqueles que sonham e que agem diariamente tendo em vista tornar o mundo em que vivemos num lugar mais justo e igualitário. Pronto para ser um verdadeiro agente da mudança?

A pré-order do novo notebook e tote bag AMBAR X Clara Não, encontra-se limitada a 300 unidades cada e já está disponível na loja online da marca.

Já a partir de 22 de novembro, até dia 1 de dezembro, pode ainda comprar o conjunto, notebook + tote bag, mediante stock disponível, pelo custo de 20€.

Antecipe as compras de Natal e ofereça um presente com um significado verdadeiro.