Noites no Novotel levam-nos a uma viagem ao espaço, com projetores de estrelas dentro dos quartos

O projeto “Destino Ursa Maior” decorrerá até ao fim do ano e consiste em “implementar nas zonas dos quartos, salas de reuniões e espaços comuns verdadeiros cenários celestiais que, juntamente com uma série de atividades especialmente desenhadas para o efeito, promovem experiências imersivas, lúdicas e pedagógicas”, informa o grupo Accor, detentor da marca Novotel.

Todas as experiências são guiadas pela família de ursos peluche gigantes de Novotel, que se converteram nas mascotes daquelas unidades hoteleiras, e que fazem parte do projeto “abraçoterapia” da marca. Desde 2019 que os ursos de peluche gigantes residem permanentemente nos espaços dos hotéis Novotel e apelam à importância do abraço como sensação de bem-estar e proximidade, aliada à ternura e conforto que transmitem.

O projeto Destino Ursa Maior contempla cinco opções distintas de experiências.

Um fim de semana "Noite das Estrelas": aproveitando que as noites de 6 e de 8 de agosto serão as mais propícias para observar o céu, Novotel propõe um fim de semana dedicado às estrelas, em que as famílias podem desfrutar de uma série de atividades especiais, desde sessões de observação de estrelas, jantares temáticos e até mesmo uma vigília noturna acompanhada para descobrir as constelações da Ursa Maior, do Cão Maior e da Lebre (ou Coelho).

A proposta “Noite debaixo das estrelas” incentiva a passar uma noite sob um céu estrelado, com a ajuda de um projetor que, incidindo nas paredes dos quartos, os transforma em verdadeiros cenários celestiais.

créditos: Novotel

O “Planetário Novotel”, construído nas salas de reuniões, com projetores de constelações, permitirá às famílias observarem e aprenderem sobre as estrelas e constelações, na companhia dos ursos de peluche da marca.

A partir de agosto, ocorrerão workshops de estrelas, realizados nos espaços comuns dos hotéis Novotel e que ensinam a criar o próprio projetor de constelações, para além de ensinarem um pouco mais sobre as principais constelações.

Para despertar o interesse dos mais pequenos sobre o universo, Novotel oferece ainda cadernos de atividades lúdicas e educativas relacionados com a astronomia. Através de jogos, cores e histórias, os ursos de peluche do projeto “abraçoterapia” pretendem ensinar mais sobre as estrelas, as suas constelações, o sistema solar e a galáxia.