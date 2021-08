O Somersby Out Jazz, festival de música ao ar livre, estreia-se no Jardim Botânico Tropical em Belém, no Jardim Botânico de Lisboa no Príncipe Real e ainda no Auditório de Pedra, na Tapada da Ajuda.

Com o objetivo de promover um regresso seguro à cultura, assegurando que todas as medidas de higiene e segurança serão cumpridas, a 14ª edição do festival conta com diversas bandas e DJ’s nacionais, que prometem encher Lisboa de ritmo, energia e boas vibrações.

O Jardim Botânico Tropical será o primeiro local a receber o evento, todos os domingos de agosto entre as 17h00 e até ao anoitecer, com uma lotação máxima de 230 pessoas em lugares sentados.

Somersby Out Jazz

Segue-se o Jardim Botânico de Lisboa, em setembro, com uma plateia para 90pax, das 16h00 ao pôr do Sol. Por fim, o Auditório de Pedra dará palco ao Somersby Out Jazz em outubro a partir das 15h00 e até ao pôr do Sol, com lotação para 120 pessoas.

Esta edição, face aos constrangimentos atuais, terá um novo formato com lugares sentados, lotação máxima e bilhete de ingresso no valor de 3€.

A NCS, empresa que organiza e produz o festival e a See tickets, decidiram reforçar o apoio ao setor artístico, doando o valor da bilheteira para a União Audiovisual, uma associação de cariz cultural e social que nasceu durante a pandemia para apoiar os profissionais técnicos e artistas da cultura, espetáculos e eventos.

Adicionalmente, a abertura de portas do Somersby Out Jazz será uma hora antes do início do concerto.