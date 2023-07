O Poolside Cinema no Sheraton Lisboa Hotel & Spa decorre todas as quintas-feiras, a partir de 27 de julho até 14 de setembro (20h30), com noites temáticas, com séries como Friends, Prison Break, Breaking Bad, This Is Us, entre outras.

Com a projeção a iniciar-se às 21h00, o público poderá reviver os primeiro(s) e último(s) episódio(s) de cada série, dependendo da duração dos mesmos, com um intervalo de 15 minutos durante a noite. Os episódios são passados na língua original, inglês e legendados em português.

A experiência pode ser vivida de três formas distintas: O bilhete Poolside Cinema, em cadeiras à beira da piscina e cuja experiência inclui pipocas, com um valor de 17 euros por pessoa. O bilhete Poolside Cinema Cabana – que inclui também as pipocas e o conforto de assistir à sessão numa das quatro pérgolas duplas da piscina, com um valor de 22 euros por pessoa. O VIP Poolside Cinema – que inclui lugares num sofá duplo flutuante dentro da piscina, sem que seja necessário trocar de roupa, com acesso a um VIP Lounge exclusivo para desfrutar de uma seleção de snacks e bebidas antes da sessão (20h00), incluindo igualmente as pipocas durante os episódios – com um valor de 29 euros por pessoa.

A experiência conta com os seguintes títulos:

Friends (27 julho). Episódios: S1 E1, S1 E2, S1 E3, S10 E16, S10 E17, S10 E18

Prison Break (3 agosto). Episódios: S1 E1, S4 E23, S4 E24

This Is Us (10 agosto). Episódios: S1 E1, S6 E17, S6 E18

Breaking Bad (17 agosto). Episódios: S1 E1, S5 E15, S5 E16

Big Bang Theory (24 agosto). Episódios: S1 E1, S1 E2, S1 E3, S12 E23, S12 E24

Pretty Little Liars (31 agosto). Episódios: S1 E1, S7 E20

X-Files (7 setembro). Episódios: S1 E1, S11 E9, S11 E10

Sons of Anarchy (14 setembro). Episódios: S1 E1, S7 E12, S7 E13

As reservas para as sessões podem fazer-se aqui.