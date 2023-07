A ação começa pelas 10h30 com uma visita orientada e teatralizada no Museu do Carro Elétrico, acompanhada por atores que retratam personagens de época com uma intervenção que pretende transportar os participantes até aos tempos áureos dos veículos históricos que fazem parte do acervo daquele espaço museológico.

Os participantes seguem, depois, numa viagem de elétrico histórico ao longo da margem do Rio Douro, em direção ao Passeio Alegre, desfrutando das paisagens da marginal do Porto.

Com duas horas cheias de momentos ternurentos, a iniciativa do Dia dos Avós do Museu do Carro Elétrico permite a participação de crianças a partir dos quatro anos.

As inscrições são limitadas a 40 participantes, sendo o valor de cada inscrição de 16 euros (avô/avó e neto(a)). As inscrições nesta iniciativa podem fazer-se aqui.

O Museu do Carro Elétrico localiza-se no edifício da antiga Central Termoelétrica de Massarelos (1915) e é reconhecido como uma montra dos elétricos do Porto.