No Onyria Quinta da Marinha Hotel, até ao final de agosto, há menus especiais com animação. Cada dia é dedicado a uma zona do globo ou um tema específico, em que não só a comida, como a animação serão sobre esse tema e com música ao vivo. Exemplo disso, são as sextas-feiras, dedicadas ao México, com a atuação de Mariachis, enquanto pode degustar algumas das especialidades mexicanas, as quartas-feiras italianas, com a banda LisBossaJazz a interpretar música italiana, ou mesmo as segundas-feiras dedicadas ao Brasil, com iguarias da cozinha brasileira e animação noite dentro com o artista Sérgio Mota ao vivo.

Já no restaurante do Onyria Marinha Boutique Hotel, o Story, também haverá menus especiais. Desde o Asian Story ou Charcoal Style, o destaque vai para o menu Storytelling Style, inspirado nas raízes do chef Paulo e da sub chef de pastelaria Mathilde, e que apresenta um menu completo reinventado de pregado e leitão para os pratos principais, e iguarias com memória como o Travesseiro de noiva da avó Gracinda.

Com o foco nas crianças, também o Onyria Marinha Boutique Hotel preparou um verão recheado de novidades. Não só o clubhouse terá disponível o Buffet Kids, como o Kids Club contará com um calendário completo para entreter os mais pequenos. Desde origami, artesanato em papel, e construção dos próprios brinquedos, até sessões de cinema infantil ou karaoke, as crianças têm sempre com o que se entreter entre as 9h30 e as 17h30.

Estas férias, em julho e agosto, também os adultos têm muito por onde escolher em todo o resort, com várias atividades gratuitas a acontecerem diariamente. Será possível dar um passeio até ao lago e fazer stand up paddle, alinhar numa corrida juntamente com o staff pelo resort, jogar ténis, golfe, ou relaxar com uma aula de ioga. Existe ainda a opção de tomar um cocktail com o diretor dos hotéis Onyria, e para fechar o dia, haverá sempre noites de cinema.