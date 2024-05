A Renova acaba de reabrir um espaço na baixa lisboeta que promete voltar a surpreeender os portugueses. O projeto The Sexiest WC on Earth (em português O WC mais sexy do planeta) está de regresso ao Terreiro do Paço com um novo conceito que apela aos cinco sentidos.

Com esta reabertura, a marca especalizada em produtos de papel tissue pretende desafiar o visitante a repensar o conceito de casa de banho ao adicionar, no seu interior, elementos divertidos e soluções disruptivas alinhadas com aquele que é o seu ADN.

"Com uma abordagem vibrante e irreverente que desafia preconceitos, a Renova convida os visitantes a viver uma experiência sensorial onde cada elemento - da música ao design, passando pela fragrância exclusiva do ambiente e possibilidade de escolher papel higiénico colorido da marca - é parte integrante de uma experiência única que conduz cada pessoa a uma jornada surpreendente", explica a marca em comunicado sobre este projeto que já conta com mais de 300 mil visitas.

créditos: Francisco Pereira Gomes

O vermelho foi a cor escolhida para este espaço que consegue juntar funcionalidade, arte, arquitetura e design. Todos aqueles que o visitarem vão ainda poder descobrir uma galeria de intervenções artísticas temporárias e uma loja onde poderão adquirir, entre outros produtos exclusivos, e aquele que é, nas palavras da marca, o The Sexiest Paper on Earth.

O The Sexiest WC on Earth by Renova vai estar a funcionar de segunda-feira a domingo, entre as 9h00 e as 19h00, no Terreiro do Paço em Lisboa.