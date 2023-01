No novo espaço de festas de aniversário para crianças não falta carrinho de cachorros-quentes e de gelados

“Na Sheratoon os mais novos serão recebidos por um conjunto completo de atividades, supervisionado por uma equipa de pelo menos dois animadores (dependendo do número de crianças na festa, com um teto máximo de 35 crianças). As diversões incluem três tipos de Insufláveis – o Palhaço, o Pirata e o Castelo -, uma Piscina de Bolas, uma Mesa de Pinturas, Parede de Desenhos, uma estação de Tatuagens Temporárias e uma Mesa de Lego Duplo”, informa a unidade hoteleira.

As novas festas de aniversário para crianças no Sheraton Lisboa (Rua Latino Coelho, n.º 1) podem ser realizadas aos domingos, entre as 16h00 e as 18h30 e de segunda-feira a sábado num horário de preferência. Cada festa tem a duração de duas horas, com o acesso ao espaço a fazer-se até 30 minutos antes do início do evento e incluindo ainda meia hora extra no final da festa.

A oferta do Hotel inclui a exclusividade total do espaço Sheratoon; um convite de aniversário personalizado, com mapa de localização; um lanche para os mais pequenos e uma coffee station para os adultos (bem como a entrada livre e acesso à mesma a todos os adultos convidados) e ainda parque de estacionamento privado (oferta de um lugar para os pais do(s) aniversariante(s)).

créditos: CarlosMDSilva

O Sheraton Lisboa apresenta um menu completo de “Lanche Kids” e que, entre outas sugestões, inclui sandes (ex. Sandes mista com queijo e fiambre), iogurtes (ex. iogurte caseiro com mel, frutos vermelhos e granola), quentes (Mini hambúrguer com queijo e tomate), Sobremesas (ex. Mousse de chocolate, Baba de camelo) e bebidas (ex. Chocolate quente).

Os pais poderão ainda optar por incluir suplementos, como é exemplo o carrinho de pipocas ou o carrinho de algodão Doce, por 80 euros adicionais cada um, e ainda o carrinho de gelado (picolé artesanal) ou o carrinho de cachorros-quentes, por mais 120 euros cada.

O novo serviço de Festas de Aniversário do Sheraton Lisboa Hotel & Spa contempla os seguintes valores, para um mínimo de 15 crianças: domingo, das 16h00 às 18h30 (670 euros + bolo de aniversário caseiro); de segunda-feira a sábado (870 euros + bolo de aniversário caseiro ). A cada criança adicional, acresce 28 euros/criança (máximo de 35 crianças).

Os pais recebem também a oferta de um promo code de 15% de desconto no Playbus para insufláveis extra.

A reserva das Festas de Aniversário poderá ser feita através do e-mail groups.lisboa@sheraton.com ou telefone 213 120 000.