O livro é o presente perfeito para qualquer elemento da família, independentemente da idade. Na Wook, a maior livraria online nacional, há opções para todos os gostos.

Com a ajuda de Mariana Seara Cardoso, do blogue “Aos Pares”, vai encontrar as melhores sugestões para oferecer este Natal.

Espreite aqui o vídeo com as sugestões da Mariana para os vários elementos da família:

Os livros que não podem faltar no sapatinho da família

Se tem alguém na família que gosta de desporto, e especialmente de desafios extremos como o Iron Man, o SAPO Lifestyle sugere o livro “Correr ou Morrer” que relata os desafios, a luta, as glórias e a filosofia de vida de um dos mais extraordinários atletas da atualidade.

Se, por outro lado, há aquela pessoa que adora fotografia e que quer aprender tudo sobre este mundo, a nossa sugestão vai para o livro “Fotografia Digital - Curso Completo” é o presente ideal. Em 20 semanas, poderá aprender tudo o que precisa para começar a aventurar-se com a sua câmara.

E quem é que não gosta de viajar? Se na família há os apaixonados pelas viagens, que tal oferecer o livro “Costa Rica”, onde ficará a saber mais sobre a sua floresta tropical húmida, cadeias montanhosas altas, vulcões e vales altos férteis com plantações de café e fruta. As duas costas do país ostentam praias de areia fina e branca, recifes de coral e palmeiras. Uma ideia para presente e para inspirar futuras viagens.

O livro “Fotografia com Câmara Digital e Smartphone”, repleto de conceitos estéticos e estratégias técnicas, é destinado a todos os que queiram aprender a tirar fotos com o telemóvel.

Para quem gosta de romances, o SAPO Lifestyle aconselha ainda o “Último Olhar” que marca o aguardado regresso de Miguel Sousa Tavares a este género literário e vai, com toda a certeza, agradar a alguém da sua família.

Como o irmão da Mariana do Blogue "Aos Pares" é um apaixonado pelo Rugby, a bloguer sugere "Rugby: A New Zealand History". Um livro não só para os amantes deste desporto, mas também para os mais curiosos em saber mais sobre o Rugby.

