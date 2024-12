Ben Affleck não se esqueceu da 'ex' quando foi às compras de Natal. Aliás, o ator e Jennifer Lopez chegaram mesmo a encontrar-se para fazer uma troca de presentes antes do dia 24 de dezembro e parece que já se sabe o que calhou no 'sapatinho' da cantora.

Segundo o que uma fonte revelou ao Page Six, J.Lo recebeu das mãos do antigo companheiro um livro autografado de Marlon Brando, que é um dos seus ídolos e, por isso, este presente tem muito valor sentimental.

Louis Jason, proprietário da Mystery Pier Books, a livraria onde Ben fez a compra, contou tudo à publicação.