‘Feng Shui – A Importância do Exterior’ realiza-se no dia 22, entre as 14.30 e as 17.30. No Feng Shui a energia das montanhas e da água no exterior da casa é determinante.

Na Escola Clássica, correspondem às formas da envolvente, podendo ser montanhas, lagos e rios ou mesmo edifícios, ruas, praças.

Nesta sessão, pretende-se que os participantes aprendam as formas que lhes poderão trazer um Sheng Qi próspero e harmonioso pois, segundo o Feng Shui, há formas que em algumas direções são favoráveis e, outras desfavoráveis, para receber as montanhas ou para receber a água.

Segue-se, a 29 de julho, entre as 10.00 e as 13.00, ‘Feng Shui Dentro de Casa’, para identificar as estruturas e formas a evitar, bem como a organizar o interior da casa, de modo a potenciar as energias positivas.

O Feng Shui acredita ser importante organizar a casa para que o fluir do Qi seja próspero e harmonioso, evitando estruturas e formas que provocam o Sha Qi, um Qi cortante e desestabilizador, negativo para as pessoas que utilizam um dado espaço.

No dia 5 de agosto, entre as 14.30 e as 17.30, ‘Feng Shui – Bases da Metafísica Chinesa’ dedica-se a explorar os conceitos-chave desta filosofia (a energia universal Qi; o conceito de Yin e Yang; e os cinco elementos – madeira, fogo, terra, metal e água) e o modo como interagem em várias dimensões e disciplinas, sendo eles a base metafísica chinesa em geral e, do Feng Shui em particular.

A formação é orientada por Alexandra Morgado, mestre em Arquitetura pela Universidade Lusíada de Lisboa e licenciada em Decoração de Interiores pela Escola Superior de Artes Decorativas da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva.

Em 2000 iniciou os estudos no Feng Shui, que aprofundou em 2008, em Hong Kong, com o Mestre Raymond Lo.

créditos: Museu do Oriente

Nenhuma das sessões requer conhecimentos prévios e as inscrições são feitas no site do Museu do Oriente.

Feng Shui – A Importância do Exterior

22 de Julho

14.30-17.30

Feng Shui Dentro de Casa

29 de Julho

10.00-13.00

Feng Shui – Bases da Metafísica Chinesa

5 de Agosto

14.30-17.30

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.