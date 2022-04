Se vive na área do Porto, o convite é que visite os estúdios para uma surpresa que promete ser uma experiência de uma (re)descoberta que tem como principais objetivos trabalhar o corpo e a mente na procura do bem-estar total.

No estúdio físico, situado em Vila Nova de Gaia, é possível as mulheres experimentarem gratuitamente as sessões de Full Move - um mix de movimentos inspirados no Balance, Body Sculpt, Dança e Fight Club - e Ballet Fitness e, adicionalmente, ganharem 20% de desconto se adquirirem os serviços

Para as mulheres que habitam foram desta região e que gostariam de colocar em prática este conceito, o convite é que encontrem no estúdio online a oferta de 1 mês de subscrição gratuita, através do código especialdiadamae .

Em www.movimentoamate.com vão encontrar as modalidades de Full Move e Ballet Fitness que podem praticar de forma cómoda e flexível. Através de vídeos gravados, é possível praticar como, quando e onde quiser.

Todas as mães e filhas estão convidadas a terem o seu momento de self-care com o Movimento Ama-te.

Este Movimento foi pensado e desenvolvido especialmente para mulheres que estão a passar por uma fase de mudança ou transformação. Para colmatar este momento desafiador, o Movimento proporciona um método de equilíbrio entre o corpo e a mente, numa perfeita ligação IN&OUT com foco no movimento e numa perspectiva completa de força, resistência muscular, cardiovascular e flexibilidade.