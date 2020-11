Sábados no museu com ciência

Coimbra | visita e atividades | 28 nov., 5, 12 dez.: 14.30h-16h

O Museu da Ciência da Universidade de Coimbra recebe as famílias aos sábados para um dia descobertas científicas. Este sábado procura-se “Quem tapou o Sol?”. A ideia é descobrir o que o que acontece durante um eclipse e por que razão não se vê em todo o Mundo.

Cientistas juniores no Museu da Farmácia

Lisboa | workshop | 28 nov.: 11h

Aprender a fazer álcool-gel, pasta de dentes e outras experiências como verdadeiros cientistas é a proposta do Museu da Farmácia para os ateliês infantis no mês de novembro, em Lisboa e no Porto.

Este sábado, de manhã, “Vamos Salvar o Planeta!”. Através de ferramentas de decisão e ação, a atividade educativa pretende motivar as crianças a transformarem-se em superagentes da mudança e a influenciarem, de forma positiva, a comunidade em que se inserem.

Clube Top Science: aprender a experimentar

Ciência em Casa | online

As crianças gostam de aprender coisas novas, são bastante curiosas e o seu pensamento está ligado à ação. No Clube Top Science este é o principal desafio: aprender a experimentar. Por que não fazer uma aula online de ciência experimental?

Dóing – Oficina aumentada no Pavilhão do Conhecimento

Lisboa | exposição permanente | 3ª a dom.: 10h-18h

O andar de baixo do Pavilhão do Conhecimento tem um espaço que nos faz pôr as mãos na massa. Esta oficina/exposição permite criar, fazer, experimentar, construir e partilhar: tentativa e erro conjugam-se de forma divertida e inspiradora. São mais de 500 m2 de atividades para makers, curiosos e engenhosos, nerds e geeks, pequenos com grande lata e grandes com pequenas pancadas.

Ciência viva em Tavira

Tavira | exposição permanente | 3ª a sáb.: 10h-18h

No Centro de Ciência Viva de Tavira os visitantes são convidados a realizar atividades laboratoriais simples, como experimentar criar circuitos elétricos, observar células animais e vegetais ao microscópio, avaliar a qualidade de uma amostra de água ou estudar propriedades físicas de líquidos e muito mais!

Show de ciência: “Física Viva”

Aveiro | espetáculo | 28 nov.: 11h

A Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro convida miúdos e graúdos a assistirem ao show de ciência “Física Viva”, a surpreenderem-se e a divertirem-se com a Física que nos rodeia.

Confira aqui as múltiplas atividades que estão a decorrer pelo país em torno da ciência e da tecnologia.