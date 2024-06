Em 2023, as primas Catarina Ribeiro e Margarida Miranda criaram o Ohana Market, um evento para todas as famílias que junta diferentes marcas nacionais que aliam a arte à originalidade. Agora, um ano depois, o mercado das famílias estreia-se no MEO Marés Vivas.

O Ohana Market Street no MEO Marés Vivas mantém-se fiel ao conceito original, criando um espaço onde marcas nacionais vão ter destaque e no qual todos os festivaleiros terão acesso a produtos e marcas novas.

Marcas como a Bhoomi, que transforma os excedentes de matérias-primas em bijuteria upcycling, a angurä, que cria coleções que ajudam diferentes causas, e a Dram Ive, fabricante de acessórios de moda sustentáveis, a marca de joalharia permanente Forever Bond Studio, a COOLAND, a Nayoh, com roupa vintage, a Laroca e a Jardim Ecotattoo, com tatuagens, vão estar presentes durante os três dias do festival, para que todos possam encontrar a recordação ideal do MEO Marés Vivas.

créditos: DR

"O desafio foi-nos lançado pela própria organização do festival, e nem pensámos duas vezes"; comenta, em comunicado, Margarida Miranda. "Acreditamos que estarmos presentes no MEO Marés Vivas é uma grande oportunidade para também darmos destaque a diferentes marcas e empreendedores, chegar a novas marcas que tenham projetos interessantes para estar no Ohana Market e, sobretudo, a novos públicos, com projetos únicos e diferenciados, que vão encantar os festivaleiros presentes", finaliza a cocriadora do projeto.

O Ohana Market Street vai estar no festival MEO Marés Vivas das 16h00 às 3h00 e será acessível a todos os participantes do festival.