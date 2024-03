A Serenity Spa chega agora a um novo mercado com o objetivo de redefinir a experiência de luxo e bem-estar, associada a terapias holísticas que olham para o corpo e mente como um todo.

Ao todo são mais de 1500 m2 que oferecem o ambiente perfeito para experiências personalizadas que permitem relaxar, curar e revitalizar. Com nove surpreendentes salas de tratamento, onde se destaca a Aurum Suite (uma sala de tratamentos para casal com suite privada), o Serenity Spa no Fairmont The Palm conta ainda com uma sala para massagens orientais e um Hammam.

Serenity Spa do Fairmont The Palm créditos: Divulgação

No Serenity Spa do Fairmont The Palm, no Dubai, os clientes podem começar a sua viagem de relaxamento no Oásis Termal, que conta com sauna, banho turco, jacuzzi, duches sensoriais e zonas de relaxamento. Entre a vasta seleção de tratamentos disponíveis no Serenity Spa estão os tratamentos de assinatura como o “Senses of Dubai”, que incorpora a essência dos ingredientes tradicionais dos Emirados Árabes Unidos, nomeadamente a esfoliação de sal com óleo de oud e o envolvimento de pérolas.

“A abertura de um espaço da marca Serenity Spa fora de Portugal era algo que ambicionávamos há muito tempo. Estamos muito confiantes e orgulhosos desta nova etapa de crescimento da marca que, em apenas sete anos, arrecadou tantos prémios e reconhecimentos por parte dos clientes e da indústria” refere Maria d’Orey, diretora da marca Serenity Spa, em comunicado. “Acreditamos que este será a primeira de muitas unidades localizadas fora de Portugal”, acrescenta.