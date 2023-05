Ateliê "Um mimo para a Mãe" | Porto

MAR Shopping Matosinhos | M3 | Grátis | 7 mai.: 11h-12.30h

Neste dia tão especial, os mais pequenos vão decorar uma caneca e personalizá-la para oferecer à Mãe. A ideia é criar uma mensagem carinhosa e um desenho que os identifica e que vão acompanhar a Mãe enquanto saboreia a sua bebida favorita!

créditos: MAR Shopping Matosinhos

Cantar e dançar ao som dos "Super Wings" | Porto

MAR Shopping Matosinhos | M0 | Grátis | 7 mai.: 14.30h, 16.30h

Preparem-se para um Dia da Mãe diferente no palco do Espaço de Restauração, no piso 1, do MAR Shopping Matosinhos. A diversão está reservada e garantida numa sessão dupla do minishow dos “Super Wings". Com eles, podem passar uma tarde cheia de música, dança e gargalhadas. Num voo direto da televisão para o palco, "Escola de Voo" é um convite para se juntarem ao mundo de Jet, Dizzy, Donnie e Jerome numa grande festa no Aeroporto Internacional em que trabalham.

Cinema na piscina, no IndieJúnior | Lisboa

Piscina da Penha de França | M6 | 10€ | 7 mai.: 10h-13h

Pegue na touca e nos chinelos, porque este Dia da Mãe vai ser inesquecível! A piscina da Penha de França recebe uma sessão de curtas-metragens sobre a temática da água, banhos e piscinas. Prepare-se para ver girafas a mergulhar, assistir a uma história de amor e a muitas peripécias, incluindo gatos, escolas de peixes e um polvo que só quer que o vidro do aquário onde vive, esteja limpinho! Todos os participantes deverão saber nadar.

Dia da Mãe com a Língua Portuguesa | Lisboa

Museu do Oriente | M7 | 15€ | 7 mai.: 10h-13h

Nesta oficina a festa vai ser a dobrar! A brincar com as palavras, com os sotaques, contos populares e expressões, e sem esquecer de celebrar a palavra "mãe", descubra quem aí de casa consegue puxar mais pela imaginação. Serão as mães ou os filhos? Todas as mães estão convidadas para a última atividade da sessão que garante um momento de festa e muita alegria. Participe nesta manhã super divertida.

Visita-jogo "Mãe, Tu És a Peça-Chave!" | Lisboa

Museu Benfica - Cosme Damião | M0| 4 - 12€ | 7 mai.: 15h

No Dia da Mãe, celebra-se a peça-chave de muitas famílias benfiquistas! Juntos, mães e filhos vão explorar o Museu, conhecer figuras e momentos apaixonantes da história do Clube. Além disso, conquistarão as peças necessárias para criar um presente muito especial. Prepare-se para criar memórias! Obs.: Inclui oferta de puzzle.