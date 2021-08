Com o verão , o Lisbon Marriott Hotel, situado na Av.dos Combatentes, acaba de lançar ofertas exclusivas de verão com condições imperdíveis para desfrutar sozinho, com amigos ou em família até 30 de setembro de 2021.

"Fique mais tempo por nossa conta"

Consiste em incentivar as estadias longas com a atribuição de descontos quanto maior o período de reserva.

Para estadias de 3 noites , os hóspedes podem usufruir de 20% de desconto sobre as melhores tarifas disponíveis. Se prolongarem a estadia podem ainda usufruir de mais benefícios: 4 a 6 noites – 25% de desconto; 7 ou mais noites – 30% de desconto.

Escapadinha de fim de semana

Se não quer passar mais um fim de semana em casa aproveite a promoção e passe um dia a descansar no jardim à beira da piscina ou aproveite para treinar no ginásio . A oferta inclui alojamento, pequeno-almoço, wi-fi e acesso à piscina e ginásio a partir de 144€/noite.

”Kids Stay & Eat Free”

Uma proposta com vantagens únicas para famílias e que promete fazer as delícias das crianças.

A oferta inclui alojamento num dos elegantes quartos do hotel por metade do preço , pequeno-almoço de cortesia para 2 crianças até aos 12 anos, quando partilhando o quarto com pelo menos 1 adulto.

Para proporcionar um ambiente ainda mais descontraído para as crianças, o hotel disponibiliza, mediante solicitação uma tenda para os mais pequenos brincarem nos quartos e entrarem numa aventura emocionante.

Lisbon Marriott Hotel

Oferta familiar – 2º quarto com 50% de desconto

É o momento de passar tempo de qualidade com os seus mais queridos e na reserva de 2 quartos e recebe um desconto de 50% no segundo quarto para crianças até aos 16 anos.

Oferta de meia pensão

Escolha umas férias sem stress no Lisbon Marriott Hotel enquanto desfruta de variadas refeições buffet que vão fazer as delícias de todos. Esta oferta inclui: alojamento, pequeno-almoço e jantar.

Estas novas propostas abrangem todos os cuidados necessários para a prevenção do Covid-19, cumprindo rigorosamente e controlando criteriosamente todas as medidas de segurança e higiene exigidas pela DGS e Marriott International.