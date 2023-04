No âmbito da comemoração do 100.º aniversário da Warner Bros Studios, a Warner Bros Discovery Global Themed Entertainment e a Fever, plataforma de descoberta de entretenimento, anunciam que Lisboa se encontra entre as 100 cidades de todo o mundo que vão receber o espetáculo “Candlelight: 100 Anos da Warner Bros”.

Como parte integrante da campanha global do centenário da empresa, esta série de concertos internacionais comemorativos inclui um programa de músicas de filmes premiados e programas de televisão do catálogo da Warner Bros, numa experiência musical que decorre em espaços conhecidos pela sua natureza histórica ou caráter único, desde catedrais, teatros, museus e jardins, com os cenários à luz de velas.

A Central Tejo, em Lisboa, vai receber esta celebração a 18 de novembro (19h30 às 21h30). Com este anúncio, os bilhetes já estão disponíveis para venda em todas as 100 cidades do mundo, incluindo Barcelona, Londres e Milão. O primeiro concerto realizou-se em Los Angeles no passado dia 6 de abril, no The Steven J. Ross Theater, situado no coração da Warner Bros Studios e reconhecido como um dos principais locais de espetáculos em Hollywood.

Do Feiticeiro de Oz e Casablanca a FRIENDS, Batman, Harry Potter e muitos mais, o “Candlelight: 100 Anos da Warner Bros.” vai transportar os fãs para uma jornada musical onde poderão reviver as suas bandas sonoras favoritas.

A aquisição de bilhetes (a partir de 15 euros) está disponível aqui.

Programa:

O Feiticeiro de Oz - Over the Rainbow (1939)

Casablanca - As Time Goes By (1942)

Serenata à Chuva - Singin’ in the Rain (1952)

Scooby-Doo - Theme Song (1969)

Willy Wonka e A Fábrica de Chocolate - Pure Imagination (1971)

O Exorcista - Música Tema (Tubular Bells) (1973)

Purple Rain - Viva a Música - Purple Rain (1984)

Batman - Tema Principal (1989)

O Senhor dos Anéis: A Irmandade do Anel - Suite (2001)

Harry Potter e o Cálice de Fogo - Hino de Hogwarts’ (2005)

A Origem - Time (2010)

Mulher-Maravilha - Suite (2017)

Assim Nasce uma Estrela - Shallow (2018)

Justice League - Final Battle (2017)

Friends - I’ll Be There for You (1995)