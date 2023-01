Na China, o Coelho é um símbolo de paciência, longevidade e sorte. O quarto animal do zodíaco caracteriza-se pela gentileza e serenidade. O Museu do Oriente celebra este ano com várias atividades.

No dia 20 de janeiro, às 18h, realiza-se uma visita orientada às exposições em torno da temática do ano lunar. A participação é gratuita, mediante inscrição.

Sábado, 21 de Janeiro, começa com um workshop de “Jianzhi- Recortes de Papel Chineses”, em que os participantes vão experimentar esta arte milenar essencial aos preparativos de Ano Novo. Privilegiando o vermelho, a cor mais auspiciosa, e motivos festivos, os recortes de papel jianzhi decoram as casas com o intuito de atrair sorte e prosperidade.

O workshop de “Dumplings” abre o apetite com uma iguaria tradicional da China, muito consumida nesta altura. Com um formato que lembra lingotes, os dumplings simbolizam riqueza e prosperidade.

Nos workshops “Animais em Pop-Up”, parte-se da história dos livros mecânicos para aprender dobras dinâmicas e criar animais que, literalmente, saltam nas mãos. Dividido em duas sessões, a 21 e 28 janeiro, serão criados, respectivamente, um tigre e um coelho, signos do zodíaco chinês de 2022 e 2023.

No dia que marca a entrada no Ano do Coelho, 22 de Janeiro, o auditório do Museu do Oriente recebe o concerto de celebração do Ano Novo Chinês, também conhecido por Festival da Primavera. Os músicos da Lisbon Chamber Ensemble e Orquestra Metropolitana de Lisboa, com os solistas Bin Chao [violino] e Zeming Wu [piano] vão interpretar temas tradicionais populares chineses e obras do repertório de câmara ocidental. A entrada é gratuita.

No dia 28 de janeiro, o espectáculo de música e dança tradicionais “Sonho ao Luar” revisita a lenda de Chang’e, a bela mulher que vive no palácio da Lua e que dança com um coelho de jade nos seus braços. Apresentado pela Associação Pensamento Oriental, “Sonho ao Luar” destaca os sons vibrantes de instrumentos clássicos chineses como erhu, pipa ou guzheng.

Domingo, 29 de janeiro, a visita orientada “Circuitos pelo Oriente – Especial Ano Novo Chinês” convida a um périplo pelas exposições “Presença Portuguesa na Ásia” e “Histórias de Um Império” para falar de rituais, simbologias e tradições associadas a esta grande festividade do calendário chinês.

A entrada num novo ano é o momento ideal para começar novos ciclos, com positividade e intenção. Para que 2023 seja mais próspero e feliz, o workshop “Feng Shui para 2023 – Ano do Coelho”, no dia 4 de fevereiro, ensina a fazer o mapa da energia do seu espaço - casa ou escritório – para ativar bons fluxos ao longo de todo o ano.

A encerrar as festividades, a Sessão Aberta de Tai Chi Chuan, a 5 de fevereiro, ensinará a cultivar o equilíbrio e harmonia interior através desta prática corporal e meditativa de origem chinesa.

