A Artek acaba de lançar uma coleção que conta com a assinatura do estúdio sueco TAF Studio. Esta colaboração, que foi lançada durante a Stockholm Design Week, tem um propósito muito específico: proporcionar um ambiente acolhedor a qualquer espaço.

A coleção Kori é composta por cinco produtos assentes num design intemporal e estética minimalista: um candeeiro de pé compacto, três candeeiros suspensos (com quebra-luz, sem quebra-luz ou com quebra-luz invertido) e um candeeiro de mesa. Um detalhe interessante prende-se com o nome Kori - que quer dizer cesto em finlandês - e que foi escolhido pela marca por a parte que rodeia o casquilho se assemelhar a um pequeno cesto, confeccionado em alumínio reciclado, e que acabou por se tornar no elemento central de cada uma das peças.

créditos: Marc Eggimann

"Com a Kori, quisemos alcançar uma luz ambiente, não ofuscante, através de diferentes modelos ajustados a diferentes espaços e contextos. O difusor que envolve a fonte de luz tornou-se extremamente central e, após muitos testes com quebra-luzes e elementos refletores, surgiram os diferentes elementos da família. Em termos de cores, inspirámo-nos na forma como a luz bate na textura branca mate de um ovo e a espessura extremamente fina de uma casca de ovo", referem Gabriella Lenke e Mattias Ståhlbom, a dupla de designers TAF Studio, em comunicado.

Sendo esta uma coleção modular inteligente, todos os modelos de candeeiros podem ser usados em separado ou conjugados entre si, assegurando diferentes intensidades de luz. Um desses exemplos é o candeeiro suspenso que pode ser pendurado em fileira com outros modelos idênticos conferindo mais iluminação a espaços de maior dimensão.

créditos: Marc Eggimann

É ainda de salientar a versatilidade das suas peças que facilmente se adaptam a diferentes zonas da casa e a necessidades muito específicas, sejam elas mesas de cabeceira, prateleiras, corredores ou mesas de jantar. Apesar de todas terem um revestimento branco mate, que facilmente se integra em qualquer decoração, os candeeiros de pé e de mesa podem ser adquiridos em laranja vivo mate.

Descubra toda a coleção aqui.