Jardim português com 400 anos distinguido com prémio internacional

Os jardins históricos de Santar foram distinguidos no prémio European Garden Award atribuído pela European Garden Heritage Network (EGHN) e a Schloss Dyck Foundation. Este prémio selecionou o Santar Vila Jardim como um dos três vencedores na categoria “Protection and Development of a Cultural Landscape” ( “Proteção e desenvolvimento de paisagens culturais”).

créditos: Casa de Santar

A atribuição deste prémio tem como base critérios como a utilização de métodos inovadores de implementação e gestão, a relevância para o desenvolvimento urbano, sustentabilidade ou envolvimento da comunidade, bem como a elevada qualidade na construção, restauro e manutenção.

créditos: Casa de Santar

Até à data e em Portugal, o European Garden Awards premiou o Parque de Monserrate (em 2017) e, agora, Santar Vila Jardim.

O artigo da revista do “New York Times” destaca este projeto, reforçando o seu património natural, combinado com o carácter cultural e histórico dos icónicos jardins.

créditos: Casa de Santar

O paisagista Fernando Caruncho, cujas obras minimalistas evocam a qualidade monumental da land art dos anos 1970, "veio acrescentar uma nota contemporânea para complementar o formal jardim de 400 anos, situado na propriedade ancestral em Santar, integrada na região do Dão, a 90 minutos da cidade do Porto", sublinha o artigo.

A ligação à tradição do vinho desta região é conseguida ainda com a criação de “um pavilhão elevado, em pinho silvestre, com vista para a recém-plantada vinha da Casa das Fidalgas”, adianta o mesmo artigo publicado em setembro último.

Agora acessível a todos os interessados ​​em jardins, viticultura e à aristocracia, este projeto vem recuperar propriedades antigas, numa tentativa de dar nova vida à vila de Santar.