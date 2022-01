Venha ver um musical!

Vila do Conde | cinema | 13 jan.: 21.30h | M/12

A longa-metragem de Stephen Spielberg “West Side Story” chega ao Teatro Municipal de Vila do Conde para encantar uma nova geração de espetadores. Dois grupos rivais e um amor impossível são as palavras-chave de um dos musicais mais icónicos de todos os tempos, agora adaptado ao contemporâneo.

Agarrados à net!?

Porto | workshop | 12, 13 jan.: 21.30h

Hoje em dia, gerir o tempo que os mais novos passam à frente do ecrã torna-se cada vez mais difícil. A pensar neste tema, surgiu o workshop “Agarrados à Net”, focado em priorizar o bem-estar dos jovens na hora de usar aparelhos eletrónicos. Aprenda a acompanhar, de forma equilibrada, a rotina digital dos seus filhos.

Festejar a fogaceira

Santa Maria de Lamas | oficina | 10 a 31 jan., 2.ª a 6.ª: 10h-12h, 14.30h-16.30h | M/0

No mês de janeiro, Santa Maria da Feira recebe a famosa Festa das Fogaceiras, uma festividade religiosa também celebrada além-fronteiras. Para assinalar a data, o Museu de Lamas dedica a oficina “Fogaça ou fogaceira!?” aos mais novos. Após a visita ao núcleo temático "São Sebastião: O Voto, A Identidade e a Arte”, as famílias são convidadas a elaborar fogaças e meninas fogaceiras!

As aventuras de Papalagui

Lisboa | espetáculo |12 a 14 jan.:11h, 15 jan.: 19h, 16 jan.: 15h | M/6

“Paoo Papalagui” é o novo espetáculo da companhia caótica, agora no Centro Cultural de Belém. Agências imobiliárias maléficas, tribos residentes nas Ilhas Selvagens do Arquipélago da Madeira e conflitos com a civilização. Estão lançados os dados para uma aventura, capaz de deixar qualquer um de boca aberta.

Mistérios do teatro

Funchal | atividades |10, 12, 17, 19 jan. | M/3

O Teatro Municipal Baltazar Dias convida as crianças a partir à aventura pelo mundo das artes dramáticas. No jogo digital e interativo “Mistérios no Baltazar Dias”, o objetivo está em descobrir as várias salas do teatro na companhia de um vasto leque de atores. Estes dão voz a personagens reais e fictícias, à medida que contam a história do espaço.