Já sabe o que vai fazer no fim de semana da família? Veja estas sugestões

O Balão Vermelho - um concerto filme

Barcelos | cine-concerto | 16 mai.: 16h | M/3

O Theatro Gil Vicente, em Barcelos, acolhe o cine-concerto do clássico de 1956, vencedor de um óscar, "O Balão Vermelho" para toda a família. O jovem menino Pascal encontra um grande balão vermelho atado a um poste de luz e decide desamarrá-lo. Nesse momento, inicia-se uma forte ligação entre os dois, que passeiam juntos e brincam pelas ruas da cidade. A cada cena, o balão ganha vida e personalidade, um personagem tão real quanto o garoto.

Vamos ouvir as Cantigas da Carolina

Lisboa | espetáculo | 15 mai.: 11h | M/2

Todos os presentes vão vibrar ao som da voz da Carolina, com cantigas tradicionais que todos conhecem e outras originais da Cativar com conteúdos educativos. "Todos os Patinhos", "Tia Anica do Loulé", "Era uma Vez um Cavalo", "A Saia da Carolina" são alguns dos temas que poderão ouvir, para aprender mais sobre alimentação, saúde, segurança, reciclagem, os cinco sentidos e muito mais. Um espetáculo cheio de ritmo e muita animação!

Há tanto para fazer no Museu Coleção Berardo

Lisboa | atividades pedagógicas e lúdicas | 15 mai.: 10.30h​, 11h, 15h, 16 Mai.: 11h | M/2

Durante o mês de maio, o Museu Coleção Berardo tem agenda cheia para receber miúdos e graúdos com múltiplas atrações. "Uma família em movimento pelo Cubismo", "Uma família em movimento pelo Neoplasticismo" e "Faça chuva ou faça sol" são as atividades para sábado. No domingo, há "Magia no Museu".

Dia da Família em Palmela com atividades gratuitas

Palmela 15 mai.: 16h, 21h | M/0

O Dia Internacional da Família será assinalado no Centro Cultural de Poceirão, a 15 de maio, com uma oficina de construção de marionetas e uma sessão de contos. O programa tem início às 16h, com a Oficina “Vamos construir marionetas em família”. Já a sessão de contos “Na Companhia dos Lobos” decorre às 21h e será dinamizada pela atriz e contadora de histórias Ângela Ribeiro.

Jantar em família: as perguntas que deve fazer aos seus filhos

Pedagogia

Diversos estudos têm vindo a defender que a hora das refeições é uma poderosa ferramenta para consolidar as relações entre pais e filhos. Outros sugerem que esse hábito pode ajudar a fortalecer as habilidades sociais das crianças e a melhorar os seus hábitos alimentares. Aprofunde o tema.

