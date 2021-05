Já sabe o que vai fazer no fim de semana com a família? Veja estas sugestões

Pelos caminhos do Sistelo

Passeio

Nos limites do Parque Nacional Peneda-Gerês, em Arcos de Valdevez, Viana do Castelo, fica um passadiço perfeito para percorrer entre lagos de água, floresta densa e marcos históricos. O Passadiço do Sistelo é um percurso com cerca de 10 km, integrado na Ecovia do Vez e passa na aldeia do Sistelo, que começa na ponte medieval de Vilela e prolonga-se até à aldeia do Sistelo.

L'écho des Creux [Eco Oco]

Porto | espetáculo | 22 mai.: 11h, 16h

Neste espetáculo, Renaud Herbin aborda a forma como o corpo é representado. Que imagem se tem do próprio corpo, especialmente quando este está em transformação? Interessa ao marionetista tratar a questão filosófica da metamorfose: a identidade. Um espetáculo para ver a Norte.

No meio da Natureza

Passeio

Os Passadiços do Paiva localizam-se na margem esquerda do Rio Paiva, no concelho de Arouca, distrito de Aveiro. São 8 km que proporcionam um passeio por passadiços de madeira, rodeado de paisagens de beleza ímpar, num autêntico santuário natural, junto a descidas de águas bravas, cristais de quartzo e espécies em extinção na Europa.

Passeios com história e contos

Região de Lisboa | hora do conto | 23 mai.: 10h

"Quem foi Camões?" é a pergunta que dá o nome a esta visita dirigida a crianças realizada pelos Passeios Literários. Esta visita, junto ao rio Tejo, pretende despertar nas crianças o gosto pela leitura, mergulhando no tempo e na obra de um dos maiores poetas portugueses. Ponto de Encontro: Terreiro de acesso ao Planetário e ao Museu da Marinha.

No Alto do Alentejo

Passeio

Localizado no ponto mais alto da Serra de São Mamede, o castelo de Marvão abraça uma vila encantadora cercada por muralhas medievais. A vista é simplesmente maravilhosa e permite contemplar a vastidão da paisagem do Alto Alentejo.

